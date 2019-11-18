Tesla проехала полмиллиона километров: что у нее сломалось

Владелец сервиса по прокату электромобилей Tesloop поделился опытом c неисправностями у Tesla

Tesla оказалась очень надежной, но дорогой в ремонте Фото: Digital Trends

Насколько надежна Тесла? Сервис проката электромобилей Tesloop на днях поделился информацией относительно опыта эксплуатации своего автопарка электромобилей Tesla, общий ресурс которых составил 4 миллиона километров пробега, а одна даже прошла более 500 тысяч километров. Владелец рассказал, с какими проблемами можно столкнуться во время интенсивного использования электромобилей.

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Парк Tesloop включает в себя модели электромобили Model S, Model 3 и Model X. Как правило они курсируют между Сан-Диего и Лос-Анджелесом, а также мелкими населенными пунктами между ними. Каждый из электромобилей Tesloop регулярно проезжает около 30 тысяч километров ежемесячно. К тому же они полностью заряжаются дважды в день, что сильно влияет на износ батареи.

Хорошая новость заключается в том, что все автомобили, приобретенные Tesloop, кроме одного, который был списан после серьезной аварии с пьяным водителем, все еще в строю и исправно работают ежедневно. Ни один из автомобилей "не умер от старости", сказал основатель Tesloop Гайдн Соннад в интервью Quartz. Но без проблем не обошлось.

Автопарк проката электромобилей Tesloop Фото: Quartz

По словам Соннада, ему пришлось заменить шесть аккумуляторных батарей, но все по гарантии. Замена производилась из-за "заводского брака". Как и во всех электромобилях, в Tesloop заметили на снижение автономности хода по мере старения аккумуляторных батарей. По словам Кварца, дальность поездки одной Tesla Model X упала с 420 до 320 километров после 530 тысяч километров пробега.

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Сервису Tesloop также пришлось заменить две оси (2557 долларов) и ряд сидений (5376 долларов). По словам владельца компании, замена лобового стекла для одного электромобиля заняла три месяца. Выдвижные дверные ручки на Model S оказались проблемными и их пришлось заменить за 1500 долларов.

Чипы флэш-памяти являются общим слабым местом, а их замена стоит 1800 долларов. На ранних моделях Tesla наблюдался программный сбой, отключавший аккумуляторную батарею. В поздних модификациях эту проблему исправили, а владельцам старых электромобилей приходится решать проблему покупкой новых чипов.

Гайдн Соннад признался изданию, что в целом доволен качеством и надежностью Tesla. А основные проблемы этих электромобилей связаны в основном с ранними итерациями аппаратной части и программного обеспечения – это все "детские болезни", которые давно исправлены в свежих моделях.

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Когда дело доходит до эксплуатационных расходов, электромобили обладают весомым преимуществом по сравнению с традиционными автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. В то время как расходные элементы, такие как шины и тормоза, необходимо заменять, потребности в регулярном сервисном обслуживании значительно ниже. К примеру, электромобили не нуждаются в замене масла и других жидкостей. Электричество в любом случае выходит гораздо намного дешевле, чем бензин или дизельное топливо.

Напомним, что ранее Tesla Илона Маска установила рекорд скорости. В то же время Илон Маск заявил, что кроссовер Tesla Model Y выпустят на полгода раньше срока, а паралельно компания готовится представить пикап Cybertruck в стиле киберпанка.

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