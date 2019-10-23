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The Outer Worlds: критики восхищаются игрой в обзорах

Игровые критики в целом признают The Outer Worlds, как одну из лучших игр в истории студии Obsidian

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:20
The Outer Worlds выходит 25 октября
The Outer Worlds выходит 25 октября
Фото: Polygon

До выхода The Outer Worlds остались считанные дни и для игровой прессы было снято эмбарго на публикации обзоров. Те, кто ждал хорошей игры, не разочаруются – оценки The Outer Worlds получает очень высокие и критики всецело хвалят проект студии Obsidian Entertainment, как один лучших в ее истории.

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The Outer Worlds, который сохранил заложенные идеи еще в к Fallout: New Vegas, не разочарует фанатов хороших ролевых игр – средняя оценка на Metacritic составляет 86 баллов на основе 33 обзоров. Стоит напомнить, что прошлый проект Fallout: New Vegas в свое время заработал 84 балла.

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Рецензенты всецело отмечают, что у Obsidian Entertainment удалось создать очень качественную, глубокую и разнообразную ролевую игру, которая местами даже превосходит Fallout: New Vegas. В обзорах хвалят широкую вариативность способов прохождения, решения задач разнообразными способами и общее ощущение свободы выбора, что очень ценится в RPG жанре.

The Outer Worlds – скриншот из игры
The Outer Worlds – скриншот из игры
Фото: Polygon

На прохождение The Outer Worlds у игроков уйдет от 30 до 70 часов. Многим может показаться, что такого времени крайне мало для прохождения всех квестов в игре. Но хитрость в том, что после первого прохождения игру захочется перепройти еще раз но уже другим персонажем с другими умениями и характеристиками, которые могут повести историю совершенно в другое русло.

Еще один элемент, которым остались довольны журналисты: сценарий, диалоги и ветвистость сюжета в зависимости от решений игрока, которые можно принимать как в вышеупомянутых диалогах, так и непосредственно во время геймплея. Рецензенты также отметили приятные перестрелки, которые не надоедают, а также небольшое количество багов.

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Из недостатков некоторые журналисты отмечают крайне небольшой игровой мир, который, впрочем, компенсируется его насыщенностью, а также ощущение простоты прохождения, что может отторгнуть хардкорных игроков.

The Outer Worlds
Фото: Polygon
The Outer Worlds
Фото: Polygon
The Outer Worlds
Фото: Polygon
The Outer Worlds
Фото: Polygon
The Outer Worlds
Фото: Polygon
The Outer Worlds
Фото: Polygon
The Outer Worlds
Фото: Polygon
The Outer Worlds
Фото: Polygon
The Outer Worlds
Фото: Polygon
The Outer Worlds
Фото: Polygon
The Outer Worlds
Фото: Polygon
The Outer Worlds
Фото: Polygon
The Outer Worlds
Фото: Polygon
The Outer Worlds
Фото: Polygon
The Outer Worlds
Фото: Polygon
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Выход The Outer Worlds для компьютеров, PlayStation 4 и Xbox One назначен на 25 октября. Obsidian Entertainment также планирует выпустить игру на портативной игровой приставке Nintendo Switch в 2020 году.

Напомним, что ранее Fortnite перестал работать, и вместо игры зияла черная дыра. В то же время в сети появилась первая фотография PlayStation 5.

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Источник: Игромания
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