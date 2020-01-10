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Thunderbolt 4 попытается "уничтожить" флешки с портом USB 4.0

Флешки и другие устройства с портом USB-C будут прекрасно работать с Thunderbolt 4

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:04
Thunderbolt 4 будет совместим с USB 3.1 и USB 4.0
Thunderbolt 4 будет совместим с USB 3.1 и USB 4.0
Фото: Pexels

В 2020 году появятся первые компьютеры и ноутбуки на процессоре Intel Tiger Lake с портом Thunderbolt нового поколения. На этой неделе в рамках выставки CES 2020 Intel объявила о своих планах на Thunderbolt 4. По словам производителя, их новый интерфейс четвертого поколения будет передавать данные в 4 раза быстрее, чем текущий USB 3.1 (10 Гбит/с). Однако Thunderbolt 3 уже может передавать данные со скоростью 40 Гбит/с.

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Компания попытается конкурировать с новым поколением USB 4.0. Но как показали технические спецификации у Thunderbolt 4 будет передавать данные приблизительно с той же скоростью, что и Thunderbolt 3, но в любом случае это быстрее, чем у своего конкурента. Но у этого интерфейса оказался неприятный сюрприз для USB.

Ноутбуки HP Specter x360 уже поставляются с комбинацией портов Thunderbolt и USB-C
Ноутбуки HP Specter x360 уже поставляются с комбинацией портов Thunderbolt и USB-C
Фото: CNET

Четвертое поколение подразумевает использование такого же разъема, как и USB-C, и полностью совместим с ним. Т.е. флешки и другие устройства с портом для USB-C будут прекрасно работать с Thunderbolt 4. Однако пока не совсем понятно, основан ли он на новом интерфейсе PCIe 4.0 или на устаревшем PCIe 3.0. Также нет сведений о том, какие преимущества и улучшения сулит переход к цифре 4 в названии стандарта.

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"Новый порт стандартизирует требования к компьютерам и добавляет последние инновации Thunderbolt", – заявила пресс-секретарь Intel Сара Кейн, добавив, что Intel планирует рассказать подробнее о новой технологии позднее.

Thunderbolt существует на компьютерах премиум-класса, таких как Apple MacBook, HP Spectre x360 и ноутбуки Dell XPS. Однако этот порт отсутствует в iPad Apple Pro и Microsoft Surface Book 3, где производители предпочли использовать привычный USB Type-C, который аппаратно совместим со старым оборудованием.

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В свою очередь спецификации USB 4.0 включают в себя возможности Thunderbolt 3, а значит скорость тоже возрастет до показателей своего конкурента – до тех же 40 Гбит/с. USB 4.0 планирует появится в компьютерах в конце 2020 года.

Напомним, что ранее USB-флешкам нового поколения обещали избавление от главного недостатка. А недавно изобретатель USB извинился за гнев пользователей.

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Источник: CNET
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