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TikTok отказал Microsoft и выбрал нового партнера в США

Сегодня, 12:59

Владелец TikTok, компания ByteDance, отказалась продавать Microsoft свой сервис и заключила сделку с Oracle

TikTok предварительно заключила сделку с Oracle о продаже своих операций в США буквально за день до окончания срока, установленного Дональдом Трампом, который истекал 15 сентября. Эта сделка гарантирует, что популярное приложение для социальных сетей будет продолжать работать для миллионов пользователей в США. Сумма сделки не разглашается.

Новости о приобретении появились вскоре после того, как в Microsoft объявили, что им не удалось договориться с владельцами TikTok – китайской компанией ByteDance. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, в качестве покупателя американского сегмента TikTok ее владелец выбрал корпорацию Oracle.

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"Согласно предложенной сделке, Oracle станет технологическим партнером ByteDance и возьмет на себя управление пользовательскими данными TikTok в США", — сообщили источники агентству Reuters.

Борьба за поиск покупателя для TikTok началась после того, как в начале августа 2020 года президент Дональд Трамп издал указ, в котором говорилось, что приложение будет запрещено на территории США, если ByteDance не продаст свои американские активы любой американской компании к 15 сентября 2020 года.

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В первоначальном постановлении Трамп заявил, что TikTok "несет угрозу национальной безопасности, так как собирает информацию о своих пользователях, включая личные данные, сетеву активность, вроде местоположения, истории просмотров и поиска".

Американский президент опасался, что, если китайское правительство получит доступ к данным TikTok, приложение может потенциально позволить этой стране "отслеживать местонахождение федеральных служащих и подрядчиков, создавать досье с личной информацией для шантажа и проводить корпоративный шпионаж". Однако теперь остается дождаться одобрения сделки Дональдом Трампом.

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В то же время Центральное телевидение Китая опровергает сделку, заявляя, что ByteDance не станет продавать американский сегмент социальной сети TikTok компаниям Microsoft и Oracle.

По подсчетам, у TikTok около 100 миллионов активных пользователей в месяц в США и около 800 миллионов пользователей по всему миру.

Напомним, что ранее глава TikTok уволился из-за судов с администрацией Трампа. Также летом власти США призывают немедленно удалить TikTok со своих смартфонов.

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Источник: Reuters
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