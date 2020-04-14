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Тонкая челка и плоские края: раскрыт дизайн iPhone 12

Apple iPhone 12 получит язык дизайна от iPad Pro c "резко закругленными углами"

Евгений Опанасенко
Сегодня, 15:10

Дорожная карта Apple на 2020 год подробно описана в новом отчете. Похоже, что компания постепенно обновляет язык дизайна своих iPhone, начиная с премиальных моделей. По слухам, Apple собирается вернуться к классическому оформлению корпуса в стиле iPhone 5, но с нотами современного дизайна, который стремится к изящности и утонченности. Таким образом Тим Кук попытается удовлетворить интересы как приверженцев классического стиля, так и любителей всего нового.

Осенью 2020 года Apple собирается представить свою первую партию телефонов с поддержкой сетей 5G в лице четырех новинок: два iPhone 12 с разными диагоналями, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max. Также весной ожидается презентация еще одного смартфона – iPhone SE 2020, который заменит iPhone 11.

Согласно отчету Bloomberg, Apple перенесет язык внешнего дизайна текущего iPad Pro на премиальные модели iPhone 12. Однако вместо алюминиевого корпуса у новых телефонов будут плоские края из нержавеющей стали с "резко закругленными углами". Также будет уменьшена монобровь. Предполагается, что iPhone 12 Pro Max получит увеличенный дисплей, чем 6,5-дюймовая панель из iPhone 11 Pro Max.

Смотрите также в сюжете о том, как в Китае студентов заставляли собирать iPhone:

Сканер LIDAR, который используется для зондирования глубины в приложениях AR на новом iPad Pro, также станет отличительной чертой двух моделей iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max.

В дополнение к новому дизайну своих iPhone 12 Apple также приготовила ряд новинок помимо смартфонов. Одним из них является "мини" версия дорогой смарт-колонки HomePod – компания выпустит ее по более доступной цене. Теоретически это должно помочь компании повысить свою долю на рынке подобных устройств, в котором сейчас лидируют Amazon и Google.

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Другое устройство – неуловимые AirTags, которые ранее были обнаружены в коде iOS 14. Bloomberg говорит, что эти Bluetooth-аксессуары будут иметь форму шайбы и поставляются в комплекте с кожаным рукавом, который крепится к вашей связке ключей. Их полезность будет зависеть от чипа Apple U1, который использует сверхширокополосную технологию, чтобы обеспечить улучшенное отслеживания местоположения для приложений.

Что касается того, когда новинки поступят в продажу, то коронавирус может ударить по их поставкам. История с запуском iPhone X в 2017 году рискует повториться, когда людям пришлось ждать несколько недель своих смартфонов. Также Apple сильно задержалась с поездкой в Китай из-за ограничений въезда в страну, чтобы с китайскими инженерами утвердить проект новых устройств и наладить сборочный процесс. Ожидается, что представители Apple поедут в Поднебесную 15 мая.

Напомним, что ранее продажи смартфонов рухнули на 55%. Также ранее Apple отменила презентацию iPhone SE 2 и нового iPad.

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Источник: Bloomberg
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