ТОП-10 приложений для удаленной работы в карантин

Помимо Zoom есть множество полезных программ и сервисов, которые помогут организовать работу на дому во время карантина – мы составили полезный для вас список

Вынужденный карантин из-за глобальной пандемии коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19, заставила многие компании перевести своих сотрудников на удаленный режим работы. На дому сейчас обучаются даже школьники и студенты через знаменитую программу Zoom – ее же часто используют и компании для дистанционных собраний. Но не только Zoom может помочь – есть множество других вариантов для удаленной работы.

Карантин предварительно продлится до 24 апреля 2020 года, но этот график может измениться в случае усугубления ситуации. По такому поводу стоит обратить внимание на наш рекомендательный список приложений, с которыми гораздо проще организовать "домашний офис" и расширить удобство удаленной работы.

Slack

Slack Фото: Digital Trends

Slack – это очень удобная программа организации коммуникаций внутри больших компаний, так как здесь можно настроить сразу несколько каналов для определенных сотрудников. Ускоряет процесс общения, так как сотрудникам не нужно использовать обычную почту. Slack используют исключительно для рабочих целей, поскольку Viber или Telegram больше подходят для личной переписки. Доступен на смартфонах и компьютерах с Windows, macOS и Linux, а также поддерживает все необходимые для переписки функции: чаты, личные сообщения, обмен документами и создание напоминаний.

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Trello

Trello Фото: TechCrunch

Бесплатный облачный менеджер задач для управления проектами, позволяющий организовывать проекты в доски по методу канбан, через которые можно отслеживать все текущие процессы и быстро вносить нужные изменения. Доступен на всех платформах, распространяется бесплатно.

Chrome Remote Desktop

Chrome Remote Desktop Фото: Digital Trends

Chrome Remote Desktop позволяет получить безопасный доступ к компьютеру с телефона, планшета или другого компьютера. По сути, вы можете получить доступ к своему компьютеру из любого места в любое время, не беспокоясь о каких-либо угрозах безопасности, так как канал надежно зашифрован от взлома и гарантирован самим Google. В отличие от Remote Desktop Protocol (RDP), в котором нужно открывать порты и проводить некоторые манипуляции для его активации, доступ к своему компьютеру через Chrome Remote Desktop можно получить просто через URL-адрес доступа в веб-браузере или загрузив мобильное приложение для iOS и Andriod.

Еще одна ключевая функция Chrome Remote Desktop — это предоставление доступа к своему компьютеру, позволяя коллегам видеть ваш экран и управлять вашим компьютером – идеально подходит для решения технических проблем.

Toggl

Toggl Фото: TechSpot

Toggl – это приложение для тайм-менеджмента, которое показывает, сколько времени вы действительно тратите на выполнение задач. Программное обеспечение было специально разработано для фрилансеров и работников, работающих удаленно с целью организации и контроля за проектами и оценивания количества затраченного времени.

Toggl может помочь повысить индивидуальную производительность, точно определив задачи, которые занимают больше времени, чем нужно. Оно также улучшит планирование проекта, отслеживая, сколько времени действительно требуется для выполнения индивидуальных и коллективных задач.

Mega

Mega Фото: thedigitalwise

Если вам необходимо часто делиться объемными файлами, то без облачного хранилища не обойтись. Однако у популярных Dropbox, Apple iCloud и Google Drive есть ограничение на использование – от 5 до 15 ГБ места при бесплатном использовании. Здесь на помощь может прийти облачное хранилище Mega (mega.nz). В бесплатном пакете доступно 50 ГБ свободного места, а в первый месяц оно расширяется до 85 ГБ – хватит до конца карантина. Также сервис предоставляет очень высокую скорость соединения, в нем можно делиться файлами со всеми по открытой или закрытой ссылке. Для синхронизации и загрузки всех файлов Mega предоставляет удобное приложение для всех платформ, включая мобильные.

Spark

Spark email Фото: 9to5google

Spark — это интеллектуальный почтовый клиент, который автоматически собирает и классифицирует ваши электронные письма из каждой учетной записи. Программа также позволяет вам расставлять приоритеты для писем, которые важнее всего, и отфильтровывать те, которые малозначительные, или откладывать их на потом.

Spark также включает в себя набор инструментов для совместной работы, позволяющих членам группы работать в режиме реального времени над одним и тем же письмом. Это означает, что каждый, кому необходимо предоставить информацию по электронной почте, может сделать это самостоятельно без задержек и лишнего напоминания.

Calendar

Calendar Фото: hightech

Хотя Google Calendar является отличным бесплатным цифровым календарем, он не предоставляет некоторые расширенные функции, которые обычно нужны удаленным работникам. Calendar является более многофункциональной альтернативой, которая объединяет все ваши календари в единый интерфейс.

Помимо интеграции всех ваших приложений-календарей, у Calendar есть удобная функция Star – это способ управления собраниями. Вместо организации видеочатов, Calendar позволяет любому выбирать и бронировать время встреч в часы доступности, не отвлекая от работы и не допуская конфликтов с существующими встречами или задачами.

Zapier

Zapier

Автоматизация — это самый важный инструмент для максимизации производительности. В этом случае Zapier – самое простое введение в эту важную, но иногда сложную технологию. Вы будете удивлены тем, сколько времени вы можете сэкономить с помощью Zapier, а также насколько увлекательным может оказаться создание/обнаружение новых средств автоматизации. Программа в простой форме сэкономит вам бесконечное количество времени при выполнении повторяющихся задач. Вместо того, чтобы постоянно переключаться между различными приложениями для выполнения основных функций (например, загрузку файлов вручную на Google Drive или отправки писем), вы можете автоматизировать эти задачи простым встроенным инструментом.

Mural

Mural Фото: TechSpot

Mural предлагает безопасное визуальное рабочее пространство, которое позволяет удаленным сотрудникам совместно работать над одним проектом в режиме реального времени, не разделяя физическое пространство. Программа-сервис выглядит, как интерактивная доска для идей, дизайна, управления проектами, совместной работы команды и многого другого. Пока у вас есть подключение к WiFi, вы можете провести мозговой штурм в любой точке мира.

Focus

Напоследок стоит рассказать об одной важной программе, которая поможет побороть прокрастинацию. После офиса очень трудно заставить себя работать, ведь есть множество соблазнительных отвлекающих факторов. Порой становится очень сложно сосредоточиться, когда каждые несколько минут вас прерывает уведомление в Facebook или появилось желание вместо написания отчета посмотреть котиков. Приложение Focus блокирует отвлекающие факторы, чтобы обеспечить вам время только на выполнение рабочих задач. Заблокируйте любой веб-сайт или программу, которые могут отвлекать внимание, чтобы вы могли оставаться продуктивными, работая на дому.

Напомним, что ранее Google назвала самое популярное Android-приложение марта. Также недавно Facebook выпустил Messenger для Windows 10 и macOS с темной темой и групповыми чатами.

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