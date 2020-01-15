ТОП-11 продуктов Microsoft, которые будут закрыты в 2020 году
Помимо Windows 7 в 2020 году заканчивается поддержка Windows Server 2008, Windows 10 Mobile, MS Office 2010 и множества других программ и сервисов
Вчера 14 января 2020 года Microsoft завершила 10-летнюю историю Windows 7 – корпорация прекратила поддержку этой операционной системы. Приверженцы "семерки" остались перед трудным выбором: оставаться на устаревшей ОС или переходить на Windows 10. В то же время Windows 7 не единственный проект Microsoft, который был предан забвению – в 2020 году будет закрыт большой ряд сервисов, программ и операционных систем, которые тоже завершат свой жизненный цикл в ближайшие 12 месяцев.
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Ниже приведен список из 11 продуктов Microsoft, которые будут закрыты к концу 2020 года.
14 января:
- Windows 7.
- Windows Server 2008.
- Windows Server 2008 R2.
- Windows 10 Mobile.
14 апреля:
- Windows 10 Fall Creators Update 1709
12 мая:
- Windows 10 October 2018 Update.
14 июля:
- Visual Studio 2010.
13 октября:
- Office 2010.
- Exchange 2010.
10 ноября:
- Windows 10 April 2018 Update.
8 декабря:
- Windows 10 May 2019 Update.
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Прекращение поддержки не означает, что продукт не будет доступен для использования. Наоборот, пользоваться устаревшим сервисом, программой или операционной системой можно – Microsoft просто прекращает выпускать обновления безопасности, исправления или улучшения, оставляя пользователей с огромным риском быть взломанными. Атака вирусов WannaCry и Petya в 2017 году многим доказали, насколько важно обновлять свои компьютеры и снабжать операционную систему антивирусом и заботиться безопасности личных данных.
Напомним, что ранее Microsoft передумала закрывать Windows 10 Mobile. Также ранее был найден способ получить лицензию Windows 10 бесплатно.
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