ТОП-11 продуктов Microsoft, которые будут закрыты в 2020 году

Помимо Windows 7 в 2020 году заканчивается поддержка Windows Server 2008, Windows 10 Mobile, MS Office 2010 и множества других программ и сервисов

Microsoft закроет 11 проектов в 2020 году Фото: Pexels

Вчера 14 января 2020 года Microsoft завершила 10-летнюю историю Windows 7 – корпорация прекратила поддержку этой операционной системы. Приверженцы "семерки" остались перед трудным выбором: оставаться на устаревшей ОС или переходить на Windows 10. В то же время Windows 7 не единственный проект Microsoft, который был предан забвению – в 2020 году будет закрыт большой ряд сервисов, программ и операционных систем, которые тоже завершат свой жизненный цикл в ближайшие 12 месяцев.

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Ниже приведен список из 11 продуктов Microsoft, которые будут закрыты к концу 2020 года.

14 января:

Windows 7.

Windows Server 2008.

Windows Server 2008 R2.

Windows 10 Mobile.

14 апреля:

Windows 10 Fall Creators Update 1709

12 мая:

Windows 10 October 2018 Update.

14 июля:

Visual Studio 2010.

13 октября:

Office 2010.

Exchange 2010.

10 ноября:

Windows 10 April 2018 Update.

8 декабря:

Windows 10 May 2019 Update.

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Прекращение поддержки не означает, что продукт не будет доступен для использования. Наоборот, пользоваться устаревшим сервисом, программой или операционной системой можно – Microsoft просто прекращает выпускать обновления безопасности, исправления или улучшения, оставляя пользователей с огромным риском быть взломанными. Атака вирусов WannaCry и Petya в 2017 году многим доказали, насколько важно обновлять свои компьютеры и снабжать операционную систему антивирусом и заботиться безопасности личных данных.

Напомним, что ранее Microsoft передумала закрывать Windows 10 Mobile. Также ранее был найден способ получить лицензию Windows 10 бесплатно.

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