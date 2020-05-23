ТОП-25 самых лучших смартфонов 2020 года по уровню счастья

Эксперты определили смартфоны, которые по-максимуму удовлетворяют своих владельцев

Как вы думаете, какой смартфон является самым лучшим по уровню удовлетворенности клиентов в 2020 году? Может это самый дорогой смартфон от Apple на сегодняшний день iPhone 11 Pro Max? Вероятно, это технологичный флагман Samsung Galaxy S20 Ultra? Как показала практика, самым лучшим смартфоном, которым владельцы удовлетворены по-максимуму, является модель Samsung Galaxy Note 9, выпущенный еще в 2018 году.

Удивительное откровение открыло исследование, проведенное Американским индексом удовлетворенности клиентов (ACSI). Они просили участников оценить свой смартфон на основе нескольких факторов, включая время автономной работы, дизайн, функции, качество звука и видео, программное обеспечение и многое другое.

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Удивительно, но список возглавил двухлетний Samsung Galaxy Note 9. Безусловно, он остается одним из лучших телефонов, однако с момента его выпуска в 2018 году появилось множество новых устройств, включая его преемника Note 10, Galaxy S10 и конкурента в лице iPhone 11. Все дело в его "золотой середине".

ТОП-25 смартфонов по уровню удовлетворенности владельцами Фото: ACSI

Note 9 возглавил список, набрав 85 баллов и был признан лучшим в своем классе по техническим характеристикам и качеству фото. Второе место занял Galaxy S9+ и Galaxy S10, которые набрали по 84 балла. Самым высоким показателем от Apple стала модель iPhone XS Max, которая также получила оценку 84, в то время как его флагман iPhone 11 Pro Max оказался немного ниже – с 82 баллами.

Отзывы потребителей показали, что старые модели Samsung и Apple побеждают новинки, когда речь идет об удовлетворенности клиентов. По мнению экспертов, на оценке также отразилась цена, которая у новых моделей крайне высокая.

Напомним, что ранее определены ТОП-10 лучших дешевых смартфонов весны 2020 года. Также в начале 2020 года Сегодня.Lifestyle составлял антикризисный ТОП дешевых смартфонов.

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