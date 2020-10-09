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ТОП-4 способа отличить оригинальный интернет-магазин от фейкового

Сегодня, 17:03

Сайты-двойники как две капли похожи на известные ресурсы

Фальшивые интернет-магазины – явление не редкое. Зачастую внешне они как близнецы известных ресурсов, только цены там ниже. Украинцы на это ведутся и заказывают товар, которого на самом деле нет. Как распознать мошенников – читайте далее в материале.

Сюжет Георгия Маринова, Владислава Смилянцева и Юрия Васильченко
Видео: Сегодня

Киевлянка Татьяна Филатова заказала в интернет-магазине зубную щетку, заплатила за товар, а продавец – исчез. Прошел день, два, три – ни сообщений, ни посылки. А когда она снова зашла на сайт, то увидела в названии сайта ошибку. Начала читать отзывы и поняла, что это сайт – фальшивка.

Что такое сайты-двойники и как их отличить

Сайты-двойники как две капли похожи на известные ресурсы. Разница лишь в том, что на мошеннических сайтах ничего не продают – только выманивают деньги.

По словам директора союза потребителей Украины Максима Несмеянова, главной отличительной чертой фейкового сайта является то, что в адресной строке не оригинальное название, а дополнительные знаки.

Например, вы ищите магазин фруктов, а там написано не просто магазин фруктов известный, а магазин фруктов 77.

Фото: freepik.com

Обычно, чтобы заманить как можно больше жертв, цены аферисты указывают ниже средних рыночных. Также можно проверить сайт продавца через специальный ресурс, поясняет эксперт по кибербезопасности Руслан Болгов.

"По доменному имени. Есть много сайтов, которые дают информацию о том, когда создан тот или иной сайт. Это у вас займет пять минут. Взяли ссылку, забили, если вы знаете этот интернет магазин, а ссылка создана буквально месяц назад – это фишинг", – пояснил эксперт.

Кроме того, зачастую мошенники всегда требуют полную предоплату. Учитывайте также и элементы защиты. Безопасны только те сайты, где есть специальная отметка – замкнутый замочек в левом углу, который свидетельствует о подлинности ресурса. Если такая отметка отсутствует, значит сайт является опасной подделкой.

Тем временем виниловые пластинки превысили продажи компакт-дисков впервые за 40 лет.

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Источник: Сегодня
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