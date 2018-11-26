ТОП-5 альтернатив Google Play для Android

Составлен рейтинг лучших альтернатив Google Play для Android

Google Play для Android не единственный способ скачать и установить приложения. Фото: Android Central

Владельцы Android обладают весомым преимуществом перед пользователями iPhone – у них есть возможность загружать на свой смартфон приложения не только из Google Play, причем это абсолютно легально и не требует взлома. Подобных сервисов существует сотни, но лишь единицы предоставляют безопасные приложения для загрузки.

Поэтому iGate составил рейтинг лучших альтернатив Google Play для Android, где можно скачать приложения бесплатно и без рисков.

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Однако перед использованием, необходимо в настройках включить опцию принудительной установки приложений помимо Google Play. Это не сложно, достаточно выполнить следующий порядок действий: зайти в настройки смартфона, открыть раздел "Безопасность", а там отметить галочкой пункт "Неизвестные источники" и согласиться с предупреждением.

Amazon Appstore

Amazon Appstore Фото: Amazon

Amazon владеет собственным магазином приложений для Android – Amazon Appstore. Чтобы получить доступ к нему, нужно скачать и установить приложение магазина, загрузив APK файл с официальной страницы. В ассортименте магазина встречаются тысячи бесплатных и платных приложений всех видов и жанров. Приложения проверяются на вирусы, так что Amazon Appstore является вполне безопасным аналогом Google Play. Для использования всеми возможностями магазина, необходимо завести Amazon-аккаунт.

GetJar

GetJar Фото: GetJar

GetJar – еще один альтернативный магазин с большим ассортиментом бесплатных приложений. Структура магазина копирует структуру категорий Google Play для удобства. Однако главная особенность GetJar – кроссплатформенность – здесь представлены приложения не только для Android, но и для других операционных систем: iOS, BlackBerry и Windows Mobile.

F-Droid

F-Droid Фото: Android Central

F-Droid – библиотека исключительно бесплатного софта с открытым исходным кодом. Сам сервис существует за счет добровольных пожертвований пользователей. Библиотека приложений особенно полезна для разработчиков, поскольку они могут использовать код доступных приложений в своих проектах.

Uptodown

Uptodown Фото: How To Choose

Uptodown – это проект от немецких разработчиков, который уделяет безопасности очень пристальное внимание. Все приложения здесь проходят тщательную проверку. Интересно, что библиотека не поддерживает платежей. То есть, здесь невозможно покупать платные приложения, а в условно-бесплатных не работают микротранзакции.

APKUpdater

APKUpdater Фото: gHacks

APKUpdater – сервис, который ставит перед собой цель быть во всем первым. Он сигнализирует о появлении обновлений для приложений раньше, чем любой другой сервис, даже раньше, чем сам Google Play. Однако у этого сервиса свой подход к работе с приложениями – его нельзя использовать как магазин в привычном смысле этого слова. Сервис просто сканирует, какие приложения уже установлены на вашем смартфоне, и оперативно сообщает вам о появлении новых обновлений для них и о том, откуда эти обновления загружать.

Напомним, что ранее Google собиралась заблокировать приложение в Google Play на 32 миллионах смартфонов. Более того, Google уже готовит замену Android, а значит вскоре Google Play будет закрыт.