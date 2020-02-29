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ТОП-5 лучших Android приложений 2020 года: выбор пользователей

Среди победителей: гигант социальных сетей, видеоредактор и сервис потокового воспроизведения игр

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:55

Смартфон теперь является неотъемлемой частью современного человека. Но именно возможность установки дополнительных программ расширила его границы возможностей. Через мобильные телефоны мы смотрим сериалы по Netflix или котиков на YouTube, играем в Fortnite или Minecraft и даже используем его для фиксации наших ключевых событий в жизни, чтобы поделиться фотографиями в Instagram или Facebook.

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Трудно поверить, что десять лет назад магазина приложений Android толком не существовало. Ведь Google Market, запущенный в 2008 году, содержал всего 50 программ и развивался медленно. Позднее был переименован в Google Play и к началу 2020 года его объем вырос до 2,8 миллиона приложений, изменивших наш способ общения, личного выражения, и в общем изменивших образ жизни современных людей. Однако как найти полезные программы среди такого разномастного выбора?

Эксперты из CNET отобрали лучшие программы, которые являются топовыми в 2020 году для смартфонов. Многие из них получили важные обновления, сделавшие их более удобными, быстрыми и получившие несколько полезных функций. Ниже представлен рейтинг из ТОП-5 лучших приложений для Android на начало 2020 года.

Смотрите также в сюжете о том, как можно избавиться от зависимости от гаджетов:

Glitch Video Effects

Glitch Video Effects
Glitch Video Effects
Фото: 9to5google

Google назвал Glitch Video Effects приложением "Выбор аудитории 2019". Оно является одним из самых востребованных пользователями Android и в 2020 году. Авторы видео в TikTok, а также другие люди, снимающие видеоролики на своем телефоне, могут воспользоваться приложением для редактирования видео, которое позволяет добавлять к ним в режиме реального времени более 100 фильтров и эффектов, включая Retro VHS, Shadow, Xray и Neon. Можно накладывать музыку, добавлять свои видео и склеивать, изменять пропорции, нарезать, менять размеры и очень много всего. В конце – экспортировать полученное видео в высоком разрешении в социальные сети Instagram, IGTV, Facebook, TikTok и Snapchat. По состоянию на февраль более 100 тысяч человек оценили приложение в 4,7 из 5 звезд в магазине Google Play.

TikTok

TikTok
TikTok
Фото: CNET

TikTok — это социальное видеоприложение, которое позволяет наблюдать за творчеством людей в коротких 10-секундных видео. Первая версия вышла в 2016 году, но истинную популярность социальная медиасеть обрела в конце 2019 года, когда количество загрузок превысило 1,5 миллиарда по всему миру, а оценка составляет в 4,6 баллов из 5 . TikTok также заняло третье место по популярности среди неигровых приложений 2020 года после WhatsApp и Facebook Messenger, опередив его среди основных приложений Facebook и Instagram, согласно данным компании Sensor Tower. Следует отметить, что TikTok находится под следствием правительства США на предмет потенциальных угроз безопасности.

Call of Duty: Mobile

Call of Duty: Mobile
Call of Duty: Mobile
Фото: ITC

Call of Duty: Mobile – это пример удачного переноса на смартфоны популярной игры с компьютеров и игровых приставок. Мобильная версия получилась настолько хорошей по всем параметрам, что ее скачали более 100 миллионов раз в первую неделю после релиза, обойдя главных конкурентов в лице Fortnite и PUBG Mobile. В 2020 году Call of Duty: Mobile достигла 7,3 миллионов отзывов в магазине Google Play и рейтинг в 4,6 из 5 звезд . Игра доступна бесплатно и работает вполне шустро даже на недорогих смартфонах.

Ablo

Ablo
Ablo
Фото: euronews

Ablo является одним из лучших приложений для социальной коммуникации по мнению Google. Ablo связывает вас со случайными людьми по всему миру и позволяет в режиме реального времени через видеосвязь узнавать о другой культуре, попрактиковаться в языке или связаться с людьми, с которыми можно путешествовать по всему миру. Ablo может звучать, как улучшенная версия Chatroulette, но она обладает более жесткими правилами, поэтому запрещенный контент там отсутствует, а нарушители беспощадно наказываются блокировкой. У Ablo уже более 1 миллиона загрузок, согласно данным Play Store, и более 136 тысяч пользователей оценили программу в 4,3 из 5 звезд .

Google Stadia

Google Stadia
Google Stadia
Фото: 9to5google

В ноябре 2019 года Google запустил сервис потоковой передачи видеоигр Stadia. Платформу, позволяющую играть в компьютерные игры на смартфонах, ноутбуках и экранах телевизоров. Приложение Stadia выступает в качестве центра, где вы можете управлять своей учетной записью сервиса, настраивать контроллер, совершать покупки и играть в игры. Несмотря на то что сам потоковый сервис получился спорным, но улучшается с каждым месяцем, к 2020 году более 4500 пользователей оценили приложение на 4,1 из 5 звезд в магазине Play.

Напомним, что ранее Android хотели лишить главного преимущества перед iPhone. Также ранее Android был атакован известной группой хакеров.

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Источник: CNET
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