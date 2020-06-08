ТОП-5 лучших смартфонов лета 2020 года

Сегодня.Lifestyle подготовили ТОП-7 лучших смартфонов лета во всех ценовых категориях: от 150 до 1000 долларов

За первое полугодие 2020 года появилась масса новых моделей смартфонов. Несмотря на огромное количество бюджетных моделей, самыми желанными и высококачественными остаются флагманы. Однако не все сейчас в это кризисное время способны выложить 1000 долларов за трубку. Поэтому Сегодня.Lifestyle подготовили ТОП-5 лучших смартфонов лета 2020 года во всех ценовых категориях: от 150 до 1000 долларов.

Apple iPhone SE (399 долларов)

Apple iPhone SE Фото: pexels

Долгожданный преемник оригинального iPhone SE 2016 года был официально представлен в апреле. С iPhone SE 2020 Apple даже потеснила Xiaomi в рейтинге "топ за свою цену". Всего за 399 долларов за базовую модель Apple выпустила смартфон с лучшим "соотношением цены и качества". Внешне новинка сильно напоминает iPhone 8 с 4,7-дюймовым ЖК-дисплеем Retina HD (1334 x 750, 326ppi), 12-МП фотокамерой с одним объективом. Но есть некоторые существенные различия.

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Несмотря на относительно низкую цену, iPhone SE поставляется с топовым процессором A13, который используется в iPhone 11. Это означает, что покупатель получает флагманскую производительность по цене телефона среднего уровня, а камера получила улучшенную обработку изображений. Конечно, в современных реалиях, где господствуют модели с гигантскими экранами, этот 4,7-дюймовый "малыш" будет казаться крохотным, а трехлетний дизайн выглядит немного неуместно в мире безрамочных дисплеев. Однако лучшего смартфона за свои деньги не найти.

OnePlus 7T (499 долларов)

OnePlus 7T Фото: pexels

Если вы готовы потратить немного больше, то самый удачный смартфон по соотношению цены и качества на Android OnePlus 7T доступен всего за 499 долларов. За такую цену вы получаете телефон с большим 6,55-дюймовым AMOLED экраном с частотой обновления 90 Гц, который обычно используется в телефонах премиум-класса. Дизайн OnePlus является современным, показывая небольшую каплевидную выемку для фронтальной камеры с минимальными рамками. Внутри находится быстрый процессор Snapdragon 855 Plus и 8 ГБ ОЗУ. Работает аппарат под управлением OxygenOS, модифицированной версии Android 10.

Samsung Galaxy S20+ (1000 долларов)

Samsung Galaxy S20+ Фото: Pexels

В топовом сегменте на Android у Galaxy S20+ просто нет равных. Последняя модель Samsung в серии S имеет множество передовых функций: 5G-сети, четырехмодульная (S20+) камера с 64-мегапиксельным телеобъективом, процессор Snapdragon 865, 12 ГБ оперативной памяти, ультразвуковой датчик отпечатков пальцев на дисплее и AMOLED экран с частотой развертки в 120 Гц. Стоит также отметить, что несмотря на то, что экран смартфона может работать с полным разрешением 3200x1440 пикселей, он может снижаться до Full HD+ (2400 x 1080) для снижения нагрузки на чип, как следствие увеличение автономной работы от батареи.

Камера, тем временем, позволяет делать высококачественные снимки с 3-кратным оптическим зумом без потерь, а в случае цифрового зума может достигать 30-кратного увеличения. Время автономной работы очень хорошее благодаря аккумулятору, емкостью 4500 мАч.

Apple iPhone 11 Pro/Max (1000 долларов)

Apple iPhone 11 Pro Фото: Pexels

Apple iPhone 11 Pro (5,8-дюймовый) и 11 Pro Max (6,5-дюймовый) выглядят практически идентичными своим предшественникам снаружи, но они поставляются с новой системой с тремя камерами и мощным процессором Apple A13 Bionic. Также имеется улучшенный OLED-экран XDR Pro level (458 PPI), который является ярким в мобильном сегменте, достигая уровня яркости в 1200 нит при просмотре HDR-контента.

Хотя Samsung может предлагать более продвинутые характеристики и функции своих камер, iPhone 11 Pro все же оказывается лучше благодаря технологии постобработки изображений. Есть также превосходный ночной режим для условий слабой освещенности и съемка видео со скоростью 4K/60fps, которое можно записывать одновременно со всеми тремя объективами.

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Также новые iPhone 11 Pro и 11 Pro Max получили поддержку Dolby Atmos, Wi-Fi 6 и Gigabit 4G. Начальная цена базовой модели с памятью 64 ГБ составляет 999 долларов. Но отсутствие USB Type-C и расширяемого хранилища по-прежнему раздражает некоторых пользователей. Несмотря на эти недостатки, это лучший iPhone на средину 2020 года.

Nokia 7.2 (250 долларов)

Nokia 7.2 Фото: ixbt.com

В рейтинге "самый выгодный смартфон" можно обратить внимание на Nokia 7.2 — это очень хороший бюджетный телефон стоимостью 250 долларов с некоторыми привлекательными элементами дизайна. Гладкий корпус Nokia является одним из лучших ключевых моментов модели: стекло Gorilla Glass покрывает обе стороны корпуса, а блок фотокамер размещен в круглом выступе камеры с фирменным логотипом Zeiss. 6,3-дюймовый ЖК-дисплей устройства яркий и четкий при просмотре при дневном свете, обладает разрешением 1080x2280 пикселей и использует каплевидный вырез под фронтальную камеру, которая менее навязчива, чем в Nokia 7.1. Камера на удивление хороша, но только в своем ценовом диапазоне, и обладает тремя объективами: 48-мегапиксельным, 8-мегапиксельным и 5-мегапиксельным – все они дают впечатляющие результаты даже в темноте.

Напомним, что ранее мы составляли антикризисный выбор – ТОП-7 доступных смартфонов начала 2020 года. Также ранее мы выбирали пятерку лучших бюджетных смартфонов 2019 года.

Все подробности в спецтеме Модные технологии

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