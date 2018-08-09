ТОП-5 самых частых поломок смартфонов на Android

Эксперты выделили пять самых частых проблем, с которыми владельцы Android-устройств обращаются в сервис-центры.

Что чаще всего ломается в смартфонах. Фото: CNET

Владея смартфоном на Android, рано или поздно, приходится столкнуться с необходимостью его отремонтировать. Причины бывают самыми разнообразными, но эксперты выделили пять самых частых проблем, с которыми владельцы Android-устройств обращаются в сервис-центры.

Не включается

Не включается – одна из частых проблем Android The Verge

Одна из самых распространенных проблем, с которой обращаются владельцы Android-смартфонов, когда устройство не включается.

Причины такой поломки не всегда очевидны, поскольку проблема может заключаться, например, в программном обеспечении или в неисправности самой платы. И если в первом случае можно обойтись сбросом или перепрошивкой Android (150 гривен), то во втором уже потребуется серьезный ремонт (400-600 гривен).

Иногда владельцы просто доводят смартфон до глубокого разряда, от чего устройство не включается. Достаточно просто подключить Android-смартфон к зарядному устройству и посмотреть на экран – если зарядка идет, значит разрядился. Если заряда нет, может быть необходима чистка разъема (120 гривен).

Разбитый экран

Разбитый экран – вторая по распрстраненности проблема на Android-смартфонах CNET

Второе самое частое обращение связано с разбитым экраном. Как показала практика, даже устойчивые к царапинам Gorilla Glass не способны обезопасить экран от повреждений при падении телефона. Что делать в таком случае?

При незначительном повреждении экрана можно обойтись заменой переднего стекла — некоторые китайские модели смартфонов позволяют это сделать. Но чаще всего замене действительно подлежит весь модуль: например, замена модуля на Huawei стоит 900 гривен.

Быстро разряжается

Частая проблема быстрой разрядки – "уставшая" батарея MegeByte

Третья проблема в списке – быстрая разрядка аккумулятора. Часто это связано с тем, что какое-либо ресурсоемкое приложение остается в фоне и потребляет заряд. Избавиться от проблемы поможет простая перезагрузка смартфона.

Но если в повседневном использовании заряд буквально "тает" на глазах, то это свидетельствует о потери емкости аккумулятором — настало время его замены. Можно взять китайскую модель за 150-200 гривен, тогда как оригинальные, но более качественные батареи обойдутся дороже (300-400 гривен).

Вздутие корпуса

Причной вздутия корпуса во всех случаях является батарея AndroidLime

С проблемой вздутия корпуса часто сталкиваются владельцы всех смартфонов и планшетов — как на iOS, так и на Android. Чаще всего она выражается в "отслаивании" дисплея от корпуса, когда сборку появляется заметная щель. В этом случае необходимо срочно заменить аккумулятор!

Ни в коем случае не мешкайте, поскольку аккумулятор продолжит вздуваться, он повредит важные микросхемы, а при особо опасных случаях может вызвать взрыв самой батареи и повреждением остальных комплектующих телефона. Стоимость замены мы расписали выше, но при повреждениях микросхем ремонт может подорожать до 2000 и больше.

Утоплен

Ремонт "утопца" обойдется недешево Globuya

Если смартфон был случайно утоплен в ванной, бассейне или на него случайно пролили кофе, то такие проблемы чреваты серьезными повреждениями. После такого несчастного случая чаще всего потребуется замена микрофона (около 900 гривен), замена слухового динамика (от 500 гривен), а в отдельных случаях — замена аккумулятора.