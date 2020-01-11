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ТОП-5 важнейших космических открытий 2019 года

Открытия в 2019 году, которые вошли в историю науки и покорения космоса

Евгений Опанасенко
Сегодня, 11:30
Чем удивил космос в 2019 году
Чем удивил космос в 2019 году
Фото: Unsplash

Прошедший 2019 год был полон удивительных открытий, насыщен лучшими гаджетами и инновационными устройствами. С точки зрения науки 2019 год был прорывным для космологии. К примеру, было получено первое "живое" фото черной дыры, произведен таран астероида, а космический аппарат погрузился в атмосферу Солнца. Читайте нашу подборку о самых важных исторических событиях прошлого года, связанных с космосом.

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Смотрите также в сюжете о том, как отличить космическое тело от обычного камня:

Межзвездная комета

Комета 2I/Borisov на фоне далекой спиральной галактики
Комета 2I/Borisov на фоне далекой спиральной галактики
Фото: Digital Trends

В 2017 году научная общественность была взбудоражена открытием первого межзвездного гостя в Солнечной системе – астероида Омуамуа. Первый пришелец из глубин Вселенной обладал необычной для космических тел вытянутой формой, напоминающую сигару.

В конце лета 2019 года астроном-любитель из Крыма внезапно обнаружил комету, которая тоже прилетела к нам из глубин Вселенной. Она была названа в честь первооткрывателя – 2I/Borisov. Расчет орбиты показал, что комета Борисова прилетела к нам из-за пределов Солнечной системы. В этот раз астрономы подготовились и сделали несколько впечатляющих фотографий. В декабре комета миновала Землю и пролетела мимо Солнца. Сейчас межзвездный путешественник стремительно покидает Солнечную систему.

Посадка на астероид

Зонд "Хаябуса-2" сделал успешный маневр контролируемого столкновения с астероидом Рюгу
Зонд "Хаябуса-2" сделал успешный маневр контролируемого столкновения с астероидом Рюгу
Фото: space.com

В прошлом году два зонда исследовали астероиды, а один из них даже совершил посадку. Первым стал японский аппарат "Хаябуса-2", который буквально врезался в поверхность астероида Рюгу, чтобы сделать повторный забор образцов. Позже зонд привезет ценный материал на Землю и приземлится в районе Австралии в середине 2020 года.

Столкновение с поверхностью астероида

Вторая миссия — зонд NASA OSIRIS-REx, который спустя 2 года полета добрался до астероида Бенну. Он обнаружил странное поведение: этот космический булыжник буквально "выплевывает" в космос мелкий щебень и газ, что странно для астероида диаметром всего около полукилометра. На данный момент зонд только планирует собрать образцы и подыскивает место для посадки.

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"Живая" фотография черной дыры

Первое фото черной дыры
Первое фото черной дыры
Фото: NASA

Десятилетиями ученые исследовали самые загадочные объекты во Вселенной – черные дыры. Однако до 2019 года они представлялись лишь схематично на бумаге или в виде рендеров после компьютерных расчетов. Их замечали также по косвенным признакам быстрого вращения объектов вокруг них вследствие огромной силы гравитации, а также по следам пожирания звезд-компаньонов.

Два года назад планетарный телескоп Event Horizon стал наблюдать за черной дырой в центре галактики M87. После сбора данных в 2019 году был получен первый "живой" снимок черной дыры, который подтвердил теоретические расчеты. Гигантский размер, масса в 6,5 млрд Солнц и огромный аккреционный диск вокруг черной дыры позволили ее лучше рассмотреть. Это событие стало одним из самых прорывных в истории науки.

Погружение в атмосферу Солнца

Зонд NASA "Паркер"
Зонд NASA "Паркер"
Фото: NASA

В конце 2018 года космический корабль NASA буквально "откусил" кусок (захватил частицы) Солнца. А в мае 2019 году был совершен повторный вход в атмосферу нашей звезды. После двух полетов зонд "Паркер" передал научные данные на Землю, которые превзошли ожидания исследователей – их оказалось 22 ГБ, что вполовину больше, чем ожидалось.

Солнечная корона, сквозь которую пролетел зонд "Паркер", захватив немного частиц для исследований
Солнечная корона, сквозь которую пролетел зонд "Паркер", захватив немного частиц для исследований
Фото: phys.org

Ни один аппарат в истории космонавтики не приближался к Солнцу так близко, как "Паркер", поэтому измерения, которые сейчас оценивают ученые, раньше были недоступными. Четыре прибора Parker способны измерять частицы в атмосфере Солнца, его магнитные поля, солнечный ветер и то, как электроны, протоны и ионы вырываются из горячего шара плазмы. Большой массив новых данных значительно расширит наши познания о Солнце и его влиянии на всю Солнечную систему.

Покорение обратной стороны Луны

Китайский аппарат "Чанъэ-4" на малоизученной стороне Луны
Китайский аппарат "Чанъэ-4" на малоизученной стороне Луны
Фото: phys.org

3 января 2019 года космический аппарат "Чанъэ-4" из Китая впервые в истории человечества смог покорить обратную сторону Луны. Эта часть нашего естественного спутника является малоизученной, никому ранее еще не удавалось прилуниться на этой территории. После прилунения в бассейне Эйткена в районе Южного полюса Луны аппарат передал на Землю первый снимок, который доказал успешное начало своей миссии.

После прилунения "Чанъэ-4" провел несколько миссий. На борту находился луноход "Юйту-2", который активно изучал поверхность нашего спутника. Его задача – проведение научных испытаний с помощью детектора нейтронного излучения, низкочастотного радиодетектора, а также инфракрасного спектрометра и других приборов, которые будут сосредоточены на наблюдении за составом поверхности Луны.

Напомним, что ранее телескоп NASA "Хаббл" запечатлел жуткий череп во Вселенной. А недавно в Солнечной системе произошла космическая авария – комета врезалась в Солнце.

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