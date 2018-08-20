ТОП-5 выгодных китайских смартфонов до 200 долларов

Эксперты составили рейтинг самых выгодных моделей из Поднебесной

Лучшие смартфоны из Поднебесной по выгодной цене. Фото: Lenovo

Китайские смартфоны сейчас на пике популярности по нескольким причинам: низкая цена, приемлемая производительность и отсутствие переплаты за бренд. Да, смартфоны не престижные, однако выполняют свои функции на твердую оценку "хорошо".

Как выбрать лучшие смартфоны среди китайских брендов, которые бы оправдали каждую вложенную в них копейку, эксперты ресурса prostotech.com составили рейтинг самых выгодных моделей из Поднебесной стоимостью до 200 долларов.

Lenovo K5 Play

Lenovo K5 Play Lenovo

Lenovo выпускает множество бюджетных моделей, чем и славится этот бренд среди потребителей. Но среди всех моделей 2018 года выделяется модель Lenovo K5 Play. Представленный в марте этого года смартфон в крепком металлическом корпусе зарекомендовал себя, как "рабочая лошадка" с 8-ядерным процессором средней мощности Qualcomm Snapdragon 430 (1,4 ГГц), 3 Гб оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти – этих параметров хватает для любых повседневных задач и не требовательных игр.

За примерно 4500 гривен покупатель также получает 5,7-дюймовый экран, 13 МП основную фотокамеру, аккумулятор емкостью 3000 мАч и свежую прошивку Android 8.0 Oreo.

HUAWEI Y7 Prime

HUAWEI Y7 Prime huawei.com

В 2018 году Huawei выпустили удачный бюджетный смартфон HUAWEI Y7 Prime. Это полностью металлический 6-дюймовый смартфон с разрешением экрана 1440x720 пикселей (18:9) и качественной, как для бюджетной модели 13 МП + 2 МП основной фотокамерой. Любителям селфи понравится 8 МП фронтальный сенсор.

Внутри смартфон обладает скромными, но достаточными для повседневного использования характеристиками: Qualcomm Snapdragon 430 (1,4 ГГц), 3 ГБ / 32 ГБ оперативной и встроенной памяти. Дополнительно смартфон оснащен 3000 мАч батареей, сканером отпечатков пальцев и очень красивой расцветкой корпуса. Модель доступна по минимальной цене в 4495 гривен.

Lenovo S5

Lenovo S5 Lenovo

Еще один представитель Lenovo в рейтинге – модель S5. 5,7-дюймовый смартфон с соотношением сторон экрана 18:9 и разрешением 2160 x 1080 получил крепкий металлический корпус из серии 6000. Внутри уже идет более производительная начинка из процессора Snapdragon 625 в конфигурации 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной.

Устройство работает под управлением ОС Android Oreo с оболочкой ZUI 4.0. В Lenovo S5 установлена основная камера с двумя модулями, цветным и монохромным, оба с разрешением 13 МП. На лицевой панели есть фронтальная камера с разрешением 16 МП и поддержкой функции распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев в смартфоне тоже есть, он расположен на задней панели под камерой. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч. Стоимость смартфона составляет 4450 грн.

Xiaomi Mi A2 Lite

Xiaomi Mi A2 Lite Xiaomi

Смартфон под управлением ОС Android One, поставляется с Android OREO, который вскоре получит обновление до Android 9.0 Pie. Внешне смартфон напоминает iPhone X за характерный вырез вверху экрана, покрывающий всю лицевую панель. Размер диагонали составляет 5,84 дюйма с разрешением 2280x1080 пикселей.

Внутри Xiaomi Mi A2 Lite интегрирован 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 (2,0 ГГц) с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ постоянной. Фотокамеры: основная обладает двойным сенсором с 12 МП + 5 МП, а фронтальная – 5 МП. Питает аппаратную начинку аккумулятор емкостью 4000 мАч. Рекомендуемый ценник на смартфон – от 4700 грн.

Xiaomi Redmi Note 5

Xiaomi Redmi Note 5 Xiaomi

Бестселлером в линейке всех китайских смартфонов можно назвать удачную модель Xiaomi Redmi Note 5. Смартфон охотно раскупают из-за его привлекательной цены в купе с производительными характеристиками. К 5-й модели экран значительно вырос в размерах став 6-дюймовым и вытянутым (18:9) с разрешением 1080x2160 пикселей.

В Xiaomi Redmi Note 5 интегрирован 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636 в конфигурации с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной (также есть версия 4/64 ГБ, но дороже). Минимальный ценник за такой аппарат составляет 4200 гривен.

Напомним, что ранее Xiaomi уличили в обмане ложными результатами скорости смартфонов, а Android 9.0 Pie заставили заработать на смартфоне Xiaomi.