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ТОП-5 выгодных китайских смартфонов до 200 долларов

Эксперты составили рейтинг самых выгодных моделей из Поднебесной

Евгений Опанасенко
Сегодня, 15:48
Лучшие смартфоны из Поднебесной по выгодной цене. Фото: Lenovo
Лучшие смартфоны из Поднебесной по выгодной цене. Фото: Lenovo

Китайские смартфоны сейчас на пике популярности по нескольким причинам: низкая цена, приемлемая производительность и отсутствие переплаты за бренд. Да, смартфоны не престижные, однако выполняют свои функции на твердую оценку "хорошо".

Как выбрать лучшие смартфоны среди китайских брендов, которые бы оправдали каждую вложенную в них копейку, эксперты ресурса prostotech.com составили рейтинг самых выгодных моделей из Поднебесной стоимостью до 200 долларов.

Lenovo K5 Play

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Lenovo K5 Play
Lenovo

Lenovo выпускает множество бюджетных моделей, чем и славится этот бренд среди потребителей. Но среди всех моделей 2018 года выделяется модель Lenovo K5 Play. Представленный в марте этого года смартфон в крепком металлическом корпусе зарекомендовал себя, как "рабочая лошадка" с 8-ядерным процессором средней мощности Qualcomm Snapdragon 430 (1,4 ГГц), 3 Гб оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти – этих параметров хватает для любых повседневных задач и не требовательных игр.

За примерно 4500 гривен покупатель также получает 5,7-дюймовый экран, 13 МП основную фотокамеру, аккумулятор емкостью 3000 мАч и свежую прошивку Android 8.0 Oreo.

HUAWEI Y7 Prime

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HUAWEI Y7 Prime
huawei.com

В 2018 году Huawei выпустили удачный бюджетный смартфон HUAWEI Y7 Prime. Это полностью металлический 6-дюймовый смартфон с разрешением экрана 1440x720 пикселей (18:9) и качественной, как для бюджетной модели 13 МП + 2 МП основной фотокамерой. Любителям селфи понравится 8 МП фронтальный сенсор.

Внутри смартфон обладает скромными, но достаточными для повседневного использования характеристиками: Qualcomm Snapdragon 430 (1,4 ГГц), 3 ГБ / 32 ГБ оперативной и встроенной памяти. Дополнительно смартфон оснащен 3000 мАч батареей, сканером отпечатков пальцев и очень красивой расцветкой корпуса. Модель доступна по минимальной цене в 4495 гривен.

Lenovo S5

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Lenovo S5
Lenovo

Еще один представитель Lenovo в рейтинге – модель S5. 5,7-дюймовый смартфон с соотношением сторон экрана 18:9 и разрешением 2160 x 1080 получил крепкий металлический корпус из серии 6000. Внутри уже идет более производительная начинка из процессора Snapdragon 625 в конфигурации 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной.

Устройство работает под управлением ОС Android Oreo с оболочкой ZUI 4.0. В Lenovo S5 установлена основная камера с двумя модулями, цветным и монохромным, оба с разрешением 13 МП. На лицевой панели есть фронтальная камера с разрешением 16 МП и поддержкой функции распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев в смартфоне тоже есть, он расположен на задней панели под камерой. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч. Стоимость смартфона составляет 4450 грн.

Xiaomi Mi A2 Lite

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Xiaomi Mi A2 Lite
Xiaomi

Смартфон под управлением ОС Android One, поставляется с Android OREO, который вскоре получит обновление до Android 9.0 Pie. Внешне смартфон напоминает iPhone X за характерный вырез вверху экрана, покрывающий всю лицевую панель. Размер диагонали составляет 5,84 дюйма с разрешением 2280x1080 пикселей.

Внутри Xiaomi Mi A2 Lite интегрирован 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 (2,0 ГГц) с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ постоянной. Фотокамеры: основная обладает двойным сенсором с 12 МП + 5 МП, а фронтальная – 5 МП. Питает аппаратную начинку аккумулятор емкостью 4000 мАч. Рекомендуемый ценник на смартфон – от 4700 грн.

Xiaomi Redmi Note 5

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Xiaomi Redmi Note 5
Xiaomi

Бестселлером в линейке всех китайских смартфонов можно назвать удачную модель Xiaomi Redmi Note 5. Смартфон охотно раскупают из-за его привлекательной цены в купе с производительными характеристиками. К 5-й модели экран значительно вырос в размерах став 6-дюймовым и вытянутым (18:9) с разрешением 1080x2160 пикселей.

В Xiaomi Redmi Note 5 интегрирован 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636 в конфигурации с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной (также есть версия 4/64 ГБ, но дороже). Минимальный ценник за такой аппарат составляет 4200 гривен.

Напомним, что ранее Xiaomi уличили в обмане ложными результатами скорости смартфонов, а Android 9.0 Pie заставили заработать на смартфоне Xiaomi.

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