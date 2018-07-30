Тормозит YouTube: как ускорить плеер

В браузерах Firefox, Safari, Opera Next и Edge YouTube начал работать медленнее

Способ ускорить YouTube

Обновленный дизайн плеера YouTube оказался сильно требовательным к ресурсам компьютера.

Многие пользователи даже не почувствовали изменений, поскольку пользуются Chrome – под него плеер был лучше всего оптимизирован.

А вот приверженцы Firefox, Safari, Opera Next и Edge отмечают, что под этими браузерами YouTube работает медленнее, особенно на старых компьютерах.

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Проблема оказалась в использовании альтернативного API, который плохо оптимизирован под сторонние браузеры. Но существует способ ускорить YouTube без смены браузера.

Загрузите расширение Tampermonkey в браузеры Firefox, Safari, Opera Next и Edge (по ссылке выберите нужный). Подтвердите предупреждение о доверии к данному расширению и согласитесь с установкой. Установите скрипт (ссылка), переключающий интерфейс YouTube на классический.

Благодаря этому скрипту скорость работы YouTube возрастет в несколько раз.