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Тормозит YouTube: как ускорить плеер

В браузерах Firefox, Safari, Opera Next и Edge YouTube начал работать медленнее

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:04
Способ ускорить YouTube
Способ ускорить YouTube

Обновленный дизайн плеера YouTube оказался сильно требовательным к ресурсам компьютера.

Многие пользователи даже не почувствовали изменений, поскольку пользуются Chrome – под него плеер был лучше всего оптимизирован.

А вот приверженцы Firefox, Safari, Opera Next и Edge отмечают, что под этими браузерами YouTube работает медленнее, особенно на старых компьютерах.

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Проблема оказалась в использовании альтернативного API, который плохо оптимизирован под сторонние браузеры. Но существует способ ускорить YouTube без смены браузера.

  1. Загрузите расширение Tampermonkey в браузеры Firefox, Safari, Opera Next и Edge (по ссылке выберите нужный).
  2. Подтвердите предупреждение о доверии к данному расширению и согласитесь с установкой.
  3. Установите скрипт (ссылка), переключающий интерфейс YouTube на классический.

Благодаря этому скрипту скорость работы YouTube возрастет в несколько раз.

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Источник: iPhones.ru
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