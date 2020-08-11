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Toshiba официально прекратила выпускать ноутбуки

Сегодня, 13:41

Первая в мире компания, подарившая миру ноутбук, перестала их выпускать в связи с сокращением рынка компьютеров

Конец эпохи. Японская Toshiba стала первой компанией в мире, которая выпустила на рынок портативный компьютер в 1985 году, известный как T1100. Теперь, десятилетия спустя, компания, сыгравшая столь важную роль в популяризации ноутбуков, выходит из этого бизнеса на фоне глобального падения продаж, сообщает BBC.

Первый шаг был сделан еще в 2018 году, когда Toshiba продала контрольный пакет акций (80,1%) компании Sharp. Последняя теперь работает под протекторатом конгломерата Foxconn, и будет использовать контрольный пакет акций в качестве плацдарма для повторного выхода на рынок компьютеров.

Смотрите также в сюжете о том, как купить новый ноутбук за небольшие деньги:

По условиям продажи, Sharp приобрела большую часть продуктов, технологий, брендов и других активов Toshiba, которые ранее входили в состав Toshiba Client Solutions Group. Затем Sharp перевела бизнес под брендом Dynabook, а Toshiba сохранила за собой 19,9% акций.

Теперь спустя два года Toshiba продала Sharp оставшиеся 19,9% акций Dynabook благодаря опциону на покупку, который был частью соглашения. Как говорится в пресс-релизе Toshiba, эта сделка делает Dynabook 100% дочерней компанией Sharp.

Toshiba продала Sharp оставшиеся 19,9% акций Dynabook
Toshiba продала Sharp оставшиеся 19,9% акций Dynabook
Фото: Unsplash

Продажа Toshiba своего бизнеса была частью широкой реструктуризации не только на фоне сокращающегося рынка компьютеров, на котором у Toshiba возникли проблемы с конкуренцией. Также потому, что компания пострадала от скандала с Westinghouse Electric и ее банкротства, которая в результате задолжала 9,8 миллиардов долларов Toshiba.

Toshiba также была вынуждена отделить свой бизнес по производству твердотельных накопителей NAND под названием Toshiba Memory Corporation, которая в конечном итоге стала Kioxia. Toshiba также продала свой бизнес по производству телевизоров китайской HiSense, а обанкротившуюся Westinghouse Electric – компании Brookfield Business Partners.

Напомним, что ранее мы рассказывали, как правильно покупать ноутбуки – ТОП-7 ошибок при выборе лэптопов. В то же время мы составляли рейтинг ТОП-5 ноутбуков с мощными батареями.

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Источник: BBC
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