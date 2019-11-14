Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Toyota Camry оснастят полным приводом от внедорожника

Camry получит полноприводную систему Dynamic Torque Control AWD от Rav4

Евгений Опанасенко
Сегодня, 16:37
Toyota Camry AWD поступит в продажу весной 2020 года
Toyota Camry AWD поступит в продажу весной 2020 года
Фото: Motor1

Восьмая модель популярного седана Toyota Camry получит улучшение ходовой части. Американский офис анонсировал, что модель Camry XV70 получит полноприводную версию. К сожалению для нашей страны, полноприводный седан будет продаваться только на территории США. Новинка поступит в продажу весной 2020 года, сообщает Motor1.

Смотрите также в сюжете о том, как Audi A4 сравнили с Toyota Camry:

Toyota Camry в версии 4x4 будет представлена исключительно с атмосферником 2.5 (206 л.с., 250 Нм) и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, поскольку данный агрегат взят от донора системы Dynamic Torque Control AWD — "пятого" кроссовера RAV4. От внедорожника взята также многодисковая муфта подключения задней оси, задний дифференциал, раздатка и часть компонентов от многорычажной подвески. А вот карданный вал взят от четвертого Highlander.

Toyota Camry AWD
Фото: Motor1
Toyota Camry AWD
Фото: Motor1
Toyota Camry AWD
Фото: Motor1
Toyota Camry AWD
Фото: Motor1
Toyota Camry AWD
Фото: Motor1
Toyota Camry AWD
Фото: Motor1
1/6

Конструктивные особенности Toyota Camry с полным приводом увеличили ее вес на 75 килограмм. Для реализации возможностей 4х4 Toyota пришлось сменить конструкцию пола и бензобака, последний вместо плоского стал напоминать седло. Однако внешних особенностей не наблюдается. Салон и место в багажнике тоже не пострадало. Команда инженеров из центра TMNA R&D в Мичигане, создавшая Camry AWD, благодарит за это гибкость архитектуры TNGA.

Читайте также:
Ford Mondeo VS Toyota Camry: что лучше

Увы, такая модель предназначена будет только для Северной Америки. В Европу Toyota Camry AWD поставляться не будет. По крайней мере таких заявлений от автопроизводителя не поступало. Но все может измениться, если спрос на полноприводный седан будет увеличен.

Напомним, что ранее Tesla готовит анонс электропикапа Cybertruck, на создание которого Илона Маска вдохновил киберпанк. В то же время новейший электрокар Ford Mustang оснастили "древним" механизмом.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Что происходит с украинским автопромом: сколько собрали машин Детские автокресла - обязательны: почему ввели штрафы и что ждет таксистов Гиперкар Bloodhound готов побить мировой рекорд скорости в 1600 км/ч Kia показала великолепный дизайн модели Optima 2020: фото
авто внедорожник улучшение Toyota автомобили седан Toyota Camry
Источник: Motor1
Реклама

Новости партнеров

5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Что стало с актёрами сериала «Интерны»
Что стало с актёрами сериала «Интерны»
Пошаговый рецепт приготовления немецкого салата с сельдью
Пошаговый рецепт приготовления немецкого салата с сельдью

Популярные статьи

Вчера, 16:59Food

Новогодние блюда 2020: ТОП-5 рецептов праздничных салатов

Вчера, 14:08Events

Восточный гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков по годам

Вчера, 12:53Шоу-бизнес

Алла Мазур рассказала об онкологии: реакция Янины Соколовой, Юрия Горбунова и других

Вчера, 12:05Food

Клюква: польза и вред осенней ягоды

Вчера, 11:46Шоу-бизнес

У Аллы Мазур онкология: что известно об украинской телеведущей

Вчера, 11:13Шоу-бизнес

Андрею Данилко стало плохо во время выступления: что произошло на самом деле

Вчера, 10:03Психология

Пять правильных привычек для улучшения работы мозга

Вчера, 09:05Шоу-бизнес

Надя Дорофеева назвала свой рост, вес и рассказала о комплексах

12 ноябряEvents

Гороскоп на 13 ноября для всех знаков зодиака: вас подведет рассеянность

12 ноябряТехно

Apple iPhone 12 будет похож на "древний" iPhone 4: фото

12 ноябряШоу-бизнес

"Начинаю бороться": у известной ведущей Аллы Мазур обнаружили рак

12 ноябряEvents

Как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым

12 ноябряШоу-бизнес

Надя Дорофеева призналась, почему не завязались романтические отношения с Позитивом

12 ноябряFood

Новый год 2020: что должно быть на праздничном столе в год Крысы

12 ноябряFun

Считали вымершим: необычный олень размером с кошку попал на видео

11 ноябряАфиша

Не оправдалось: перезагрузку "Беверли-Хиллз, 90210" закрывают после первого сезона

Новости партнеров

Незабываемо вкусный салат по-королевски
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Овощная лазанья
Овощная лазанья "Краски лета" - уплетают даже убежденные мясоеды
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Врачи не могут исправить пластику лица Аллы Пугачевой
Врачи не могут исправить пластику лица Аллы Пугачевой
Впервые комментарий на YouTube собрал 1 миллион лайков
Впервые комментарий на YouTube собрал 1 миллион лайков
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
Як приготувати деруни просто і смачно
Як приготувати деруни просто і смачно
Витамины для глаз: что важно знать о них
Витамины для глаз: что важно знать о них