Toyota Camry оснастят полным приводом от внедорожника

Camry получит полноприводную систему Dynamic Torque Control AWD от Rav4

Toyota Camry AWD поступит в продажу весной 2020 года Фото: Motor1

Восьмая модель популярного седана Toyota Camry получит улучшение ходовой части. Американский офис анонсировал, что модель Camry XV70 получит полноприводную версию. К сожалению для нашей страны, полноприводный седан будет продаваться только на территории США. Новинка поступит в продажу весной 2020 года, сообщает Motor1.

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Toyota Camry в версии 4x4 будет представлена исключительно с атмосферником 2.5 (206 л.с., 250 Нм) и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, поскольку данный агрегат взят от донора системы Dynamic Torque Control AWD — "пятого" кроссовера RAV4. От внедорожника взята также многодисковая муфта подключения задней оси, задний дифференциал, раздатка и часть компонентов от многорычажной подвески. А вот карданный вал взят от четвертого Highlander.

Toyota Camry AWD Фото: Motor1 Toyota Camry AWD Фото: Motor1 Toyota Camry AWD Фото: Motor1 Toyota Camry AWD Фото: Motor1 Toyota Camry AWD Фото: Motor1 Toyota Camry AWD Фото: Motor1 1/6

Конструктивные особенности Toyota Camry с полным приводом увеличили ее вес на 75 килограмм. Для реализации возможностей 4х4 Toyota пришлось сменить конструкцию пола и бензобака, последний вместо плоского стал напоминать седло. Однако внешних особенностей не наблюдается. Салон и место в багажнике тоже не пострадало. Команда инженеров из центра TMNA R&D в Мичигане, создавшая Camry AWD, благодарит за это гибкость архитектуры TNGA.

Увы, такая модель предназначена будет только для Северной Америки. В Европу Toyota Camry AWD поставляться не будет. По крайней мере таких заявлений от автопроизводителя не поступало. Но все может измениться, если спрос на полноприводный седан будет увеличен.

Напомним, что ранее Tesla готовит анонс электропикапа Cybertruck, на создание которого Илона Маска вдохновил киберпанк. В то же время новейший электрокар Ford Mustang оснастили "древним" механизмом.

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