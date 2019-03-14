Toyota создала "маршрутку" для Луны: фото

Лунный автобус работает на солнечных батареях и сможет проезжать до 10 тысяч километров

Лунобус от Toyota пока не получил названия Фото: Популярная Механика

Toyota совместно с японским Агентством аэрокосмических исследований JAXA представили концепт космического автобуса для передвижения по Луне. По замыслу автогиганта, "маршрутка" для Луны будет полностью автономным транспортным средством, в котором лунные колонисты смогут ездить без скафандра.

Маршрутка для Луны от Toyota Фото: NASA

Транспорт будет на солнечных батареях и сможет проезжать до 10 тысяч километров без остановки. В JAXA уже озвучили дату первых поездок автобуса по Луне — 2029 год. Очевидно, к этому времени до спутника Земли доберутся японские астронавты.

Лунобус от Totota и JAXA Лунобус от Totota и JAXA Лунобус от Totota и JAXA Лунобус от Totota и JAXA Лунобус от Totota и JAXA Лунобус от Totota и JAXA 1/6

"Пилотируемые роверы с герметичными кабинами — важный элемент полномасштабного освоения и использования лунной поверхности", — заявил президент JAXA Хироши Ямакава.

Лунобус от Toyota пока не получил названия и существует исключительно в виде концепта. Космический транспорт рассчитан на двух человек, но в случае экстренной ситуации способен перевезти и четырех. Транспорт будет полностью экологичным: благодаря двигателю на топливных ячейках и энергии Солнца выбросы ровера будут состоять лишь из воды и воздуха.

Смотрите также сюжет о том, как Луна максимально приблизилась к Земле:

Напомним, что ранее шведский автопроизводитель разогнал до безумной скорости гиперкар с 1600-сильным мотором. А на прошлой неделе Илон Маск представил электромобиль "для бедных".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram