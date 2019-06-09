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Трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order выглядит "адски красиво": видео

Демонстрация новой игры по "Звездным Войнам" восхитила игровую аудиторию – трейлер собирает лайки

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:27
Star Wars Jedi Fallen Order выйдет 15 ноября
Star Wars Jedi Fallen Order выйдет 15 ноября
Фото: GamesRadar

Презентация EA Play 2019 стартовала с демонстрации трейлера с игровым процессом нового приключенческого экшена Star Wars Jedi: Fallen Order. Игру создает студия Respawn Entertainment, ответственная за популярный нынче сетевой шутер Apex Legends, а также за обе части Titanfall.

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15-минутный фрагмент из игры демонстрирует атмосферу однопользовательского приключенческого приключения, где игрокам предстоит снова почувствовать себя джедаем "Светлой стороны Силы" в далекой галактике, чтобы сразиться с главным ситхом. Во время своих приключений игроку предстоит освоить не только разные виды "силы", но и огромный арсенал оружия и световых клинков.

Демонстрация показывает события, которые развернулись спустя 3 часа после начала игры, когда Кэл Кестис еще не овладел всеми способностями джедая, причем вся история "Павшего Ордена" вписана в канон "Звездных войн". В игровом трейлере можно заметить Со Герреру, персонажа Фореста Уитакера из фильма-приквела "Изгой-один". Зрители и фанаты по большей части были приятно впечатлены игрой, назвав ее "адски красивой" – на момент публикации трейлер посмотрело 600 тысяч зрителей, а ролику выставили позитивные оценки в количестве более 45 тысяч лайков.

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Star Wars Jedi: Fallen Order будет линейной игрой, а значит главный герой не сможет перейти на Темную сторону Силы. Также игра подверглась жесткой цензуре, от чего световым клинком не получится отрубить конечность врагу.

Star Wars Jedi: Fallen Order – скриншоты из игры
Фото: GamesRadar
Star Wars Jedi: Fallen Order – скриншоты из игры
Фото: GamesRadar
Star Wars Jedi: Fallen Order – скриншоты из игры
Фото: GamesRadar
Star Wars Jedi: Fallen Order – скриншоты из игры
Фото: GamesRadar
Star Wars Jedi: Fallen Order – скриншоты из игры
Фото: GamesRadar
Star Wars Jedi: Fallen Order – скриншоты из игры
Фото: GamesRadar
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Выход Star Wars Jedi: Fallen Order состоится 15 ноября 2019 года на игровых приставках Xbox One и PlayStation 4, а также на персональных компьютерах в цифровом магазине EA Origin.

Напомним, что ранее cамая успешная игра зарабатывает миллионы в сутки. В свою очередь трейлер игры Death Stranding бьет рекорды.

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Источник: Mashable
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