Турок случайно нашел таинственный подземный город

На сегодняшний день историки изучили лишь половину всей территории

Подземный город. Фото: pixabay

В 1963 году Мехмед Али ремонтировал свой дом и случайно пробил одну из стен. Внутри оказалась давние лестница, ведущая в самый настоящий подземный город. Так был найден Деринкуй – огромный подземный город, который построили задолго до рождения Христа.

Вход в подземелье Фото из открытых источников

Археологи выяснили, что Деринкую был построен еще во II тысячелетии до нашей эры. Много веков люди спасались под землей от нашествия кочевников и религиозных преследователей.

Восемь ярусов города уходят под землю на 60 метров. В древности здесь могли месяцами жить примерно 20 000 человек.

Площадь Деринкую огромная – 4 квадратных километра.

На сегодняшний день историки изучили лишь половину всей территории Деринкую. Древний город таит еще много загадок.

Подземный город Фото из открытых источников

Ранее археологи обнаружили место древнего массового жертвоприношения детей. Место захоронения, известное как Лас Ламас, построенное древней империей Чиму, скрывает в себе скелеты 140 детей в возрасте от пяти до четырнадцати лет на момент, когда те были ритуально принесены в жертву.

Захоронение, расположенное рядом с современным городом Трухильо, также содержало останки двухста молодых лам, очевидно, принесенных в жертву в тот же день.

О том, как археологи раскопали столовую времен Киевской Руси, смотрите на видео ниже: