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У черной дыры проснулся "голод" галактических масштабов

Черная дыра Стрелец А* после долгой "диеты" начала активно поглощать вещество вокруг себя

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:25
Гигантская черная дыра в центре Млечного Пути сильно "проголодалась"
Гигантская черная дыра в центре Млечного Пути сильно "проголодалась"
Фото: Pexels

В прошлом месяце сверхмассивная черная дыра в центре нашей галактики Млечный Путь необъяснимым образом производила загадочные вспышки. Астрономы из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, похоже, нашли объяснение этому явлению – черная дыра, по их мнению, испытывает голод галактических масштабов, сообщает Digital Trends.

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Черная дыра Стрелец A*, находящаяся в центре Млечного Пути, является относительно спокойной. Но когда астрономы проанализировали 13 тысяч наблюдений начиная с 2003 года, они обнаружили, что 13 мая этого года вещество вокруг черной дыры начало светиться в 2 раза ярче, чем обычно. Это указывает на то, что черная дыра начала потреблять гораздо больше пыли и газа, чем обычно.

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"Впервые за 24 года наблюдений мы ничего подобного ранее не видели. Обычно черная дыра вела себя спокойно и сидела "на диете", но теперь у нее разразился настоящий голод вселенского масштаба, и она начала активно пожирать все вокруг себя", – объясняет профессор физики и астрономии в Калифорнийском университете Андреа Гез.

Ученые пока не могут сказать, что будет происходить дальше в долгосрочной перспективе. Будет ли Стрелец А* "поедать" материю вокруг себя активнее или это процесс вскоре остановится – ученые наверняка сказать не могут. Сперва нужно точно установить причину возникновения вспышек.

"Большой вопрос заключается в том, входит ли черная дыра в новую фазу. Например, черная дыра активно поглощает всю материю вокруг, или просто к объекту случайно приблизилась некая звезда, которую разрушил Стрелец А* или просто "откусил" от нее гигантский кусок", – объясняет Марк Моррис, соавтор исследования.

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Вероятнее всего, близ черной дыры пролетела звезда S0-2, которая прошла максимально близко летом этого года, но не была полностью поглощена. В результате такого маневра звезда потеряла большую часть газа, которому потребовалось некоторое время, чтобы быть поглощенным черной дырой, что и вызвало загадочные вспышки. Альтернативная теория гласит, что черная дыра поглотила массивную планету размером с Юпитер, что вызвало короткие, но мощные вспышки.

Однако ученые уверены в общем мнении, что Стрелец А* сейчас очень "голодная", но это не представляет опасности для человечества. Черная дыра находится очень далеко от нас на расстоянии 26 тысяч световых лет.

Напомним, что ранее во Вселенной была обнаружена "живая" экзопланета с облаками и дождями. А недавно космический корабль NASA "откусил" кусок Солнца.

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Источник: Digital Trends
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