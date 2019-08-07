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У "Цитруса" новая коммуникационная платформа

Ритейлер запускает новую коммуникационную платформу и стартовал в августе с первой рекламной кампанией – Большеголики!

Получай больше с Цитрус – новое ключевое сообщение бренда, которое отображает новый стиль коммуникации бизнеса с клиентами, новый потребительский опыт, который сеть создает для всех своих клиентов.

Платформа "Цитрус" – это...

Больше комфорта

Общайтесь с самыми крутыми экспертами в наших магазинах, социальных сетях и по горячей линии. Сертифицированные мировыми брендами консультанты расскажут больше, чем вы можете ожидать от продавцов.

Наша собственная служба доставки – эксперты принесут вашу покупку, помогут ее правильно подключить, настроить и пользоваться.

Приходите в наши зоны релакса для покупателей и выпейте с нами вкусный кофе, узнайте все о новых гаджетах, услугах и сервисах. Потрогайте и попробуйте все на вкус – вам понравится.

Погрузитесь тут же в мир виртуальной и дополненной реальности, попадите в новое измерение и развивайте креативное мышление.

Прокачивайте свои гаджеты и пользуйтесь услугами нашей послепродажной поддержки клиентов.

В прокачке помогут наши лучшие на рынке специалисты, которые прошли аккредитацию таких брендов как Apple, JBL, Samsung и Huawei и других лидеров.

Зона комфорта – здесь настройка, подменный фонд, полная защита и страховка ваших гаджетов от неприятностей. С нами безопасно!

Больше новых знаний

ЦЕ Академия – подборка лучших курсов от наших лекторов и специалистов. Здесь вы сможете стать крутым мобильным фотографом, звездой Instagram, успешным YouTube и видеоблогером.

ЦЕ Хаб – это площадка, где идет непрерывный марафон актуальных и ярких мастер-классов и лекторов, которых мы приглашаем для вас со всей Украины и мира. Здесь расскажут, как развивать себя и свой бизнес с помощью digital инструментов. Здесь создаются сообщества, в которых вы можете пообщаться с мировыми экспертами напрямую.

ЦЕ Гаджетариум –YouTube обзоры гаджетов, удивительных продуктов и не только. Наши эксперты делятся своими впечатлениями о новинках, трендах, лайфхаках. Отвечают на вопросы в комментариях и делают те обзоры, которые вы хотите увидеть.

Больше ярких эмоций

ЦЕ Драйв – прокат и тест-драйвы. Покатайтесь на всем! Гироборд, гироскутер, мини-байк или моноколесо – мы даем больше. С вас желание – с нас адреналин. Мы подсадили всю страну на личный электротранспорт. Определите, какой из этого вида транспорта подходит лично вам в наших зонах тест-драйва.

ЦЕ Тревел – находите, выбирайте лучшие туры и направления. Путешествуйте и получайте больше нового опыта, а главное – эмоций. На нашем сайте вы найдете путевки на любой вкус от продавца, которому вы можете доверять, а также постоянную клиентскую поддержку.

ЦЕ Геймхаб – все об играх, железе, турнирах и геймерах на игровых консолях и ПК. Наши турниры собирают лучших из лучших игроков в FIFA, PUBG, CoD и не только

Больше впечатляющих гаджетов

Лучшие гаджеты и хайповые продукты, собранные со всего мира на любой вкус: смартфоны, ноутбуки, телевизоры, электротранспорт, фитнес и здоровье, колонки и наушники, смарт-часы, фото и видео. Мы подумали – и убрали все лишнее. Вам остается сделать выбор в пользу лучшего среди лучшего.

Больше сладеньких плюшек

Самая яркая на рынке программа лояльности Цитрус Плюшки, кешбэк до 4%, бонусы и купоны.

Оформляйте самые выгодные и быстрые кредиты на гаджеты и аксессуары от банков партнеров. Стань владельцем вожделенной новинки прямо сейчас и получи за это больше плюшек от нас.

Больше вкусных акций для постоянных клиентов и амбассадоров бренда каждый месяц – больше каждый день.

Василий Северенчук, креативный директор сети "Цитрус" – о рекламной кампании "Большеголики"

Сердцем рекламной кампании является сайт, который в доступной форме доказывает – с Цитрус ты получаешь больше. Основным коммуникационным инструментом стала серия роликов о Большеголиках.

Наша серия коротких видео это:

8 видеороликов

Более 10 топовых блогеров – Киевстонер, Лиза Василенко, Даня Вегас, Мурафа, Руслан Кузнецов, KAEF и другие

Более 5 000 000 их подписчиков и фанов

2 съемочных дня и 40 часов работы команды из 30 человек

Кто такие Большеголики?

Это люди, которые берут от жизни по максимуму. Слово "достаточно" – это неизвестный для них термин. Для большеголика выбор никогда не будет максимальным, сервис – ошеломляющим и комфорт – в достатке. Именно для таких людей, наших лучших клиентов, и работает Цитрус. Мы никогда не останавливаемся на достигнутом, мы в состоянии постоянного развития, постоянно хотим давать больше: больше сервиса, больше эмоций, больше плюшек и больше возможностей для наших клиентов.

Почему выбрали именно этих блогеров?

Они классные. У каждого в среднем 600 тыс. подписчиков в Instagram. Вместе у ребят почти 5 млн фолловеров.

Мы любим делать все немного раньше конкурентов. Это выход за рамки на нашем рынке. Мы собрали 10 влиятельных, разных, спорных, ярких личностей и усадили за один стол. Каждый найдет себе "героя" по вкусу.

Зацените новую платформу и первую серию роликов про Большеголиков!

Больше, больше всего по ссылке: https://www.citrus.ua/bilsheholyky/

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