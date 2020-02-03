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У гибкого смартфона Motorola Razr обнаружен брак: видео

Старт продаж возрожденной модели Motorola Razr может быть омрачен массовым браком

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:05
Старт продаж Motorola Razr намечен на 6 февраля 2020 года
Старт продаж Motorola Razr намечен на 6 февраля 2020 года
Фото: CNET

В конце января 2020 года компания Motorola открыла предзаказы на возрожденную классику – "раскладушку" Razr. Смартфон пользуется небывалым спросом. Однако первая партия мобильных устройств, как выяснилось, страдает от массового брака с гибким дисплеем. Причем смартфоны еще даже не попали в руки покупателей.

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Пользователь Twitter Jeremy DeBose опубликовал в соцсети фотографию, на которой показан дефект выставочного образца Motorola Razr. Источник сообщил, что при нажатии на левую управляющую кнопку смартфона посередине экрана появляется странная зеленая полоса. Motorola успела оправдаться, дескать, брак обнаружен только на выставочных образцах и автор поста, якобы, намеренно испортил смартфон. На это пользователи резонно заметили, что компания обещала сделать экран прочным.

Затем в Интернете появился видеоролик с частичным обзором Motorola Razr. Обозреватель показал брак со складываемым шарниром корпуса, который оказался не прикрепленный к корпусу. Вероятно, это особенности конструкции, но выглядит она очень хлипко.

Старт продаж Motorola Razr намечен на 6 февраля 2020 года. Обновленный смартфон стал современной версией легендарной "раскладушки" Motorola RAZR V3 2004 года выпуска. Он получил строгий дизайн с элементами из оригинальной модели, внешним экраном, сгибающимся OLED дисплеем и начинкой из процессора Snapdragon 710.

Напомним, что ранее Google анонсировала презентацию Android 11. В свою очередь Nokia возродит еще один легендарный мобильный телефон.

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Источник: ferra.ru
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