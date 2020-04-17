У iPhone SE 2020 обнаружился серьезный недостаток

У iPhone SE второго поколения оказался крайне слабый аккумулятор на 1821 мАч и всего 3 ГБ оперативной памяти

В средине апреля Apple без традиционной презентации скромно анонсировала свой первый смартфон в 2020 году – iPhone SE второго поколения. Новинка пришла на смену устаревшего, но очень популярного iPhone SE 2016 года, а также "похоронила" iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Анонс раскрывал только позитивные черты смартфона, вроде процессора и фотокамеры, но недостатки были скрыты.

Напомним, что iPhone SE получил флагманский процессор A13 Bionic от iPhone 11, экран с диагональю 4,7 дюймов, сенсор отпечатков пальцев Touch ID и одинарную фотокамеру 12 МП. Спустя два дня после анонса стала доступна подробная техническая информация касательно аппаратной начинки, которая раскрывает дополнительные детали.

Продажи iPhone SE начнутся 24 апреля Фото: Apple

Выяснилось, что аккумулятор у iPhone SE второго поколения обладает емкостью всего в 1821 мАч, что крайне мало для 2020 года. Также у смартфона всего 3 ГБ оперативной памяти – таким объемом сегодня обладают только бюджетные смартфоны, если сравнивать с Android. Также у аппарата невысокое разрешение экрана – 1344х750 пикселей и стандартная IPS матрица.

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Также стало известно, что несмотря на наличие флагманского процессора A13 Bionic, у iPhone SE отсутствует чип U1, который использует технологию Ultra Wideband для пространственной ориентации, позволяя смартфону точно определять местонахождение других устройств, оснащенных такими же чипами. Кроме того, новинка лишена сканера лиц Face ID.

Все вышеперечисленные подробные характеристики намекают на то, что iPhone SE – смартфон среднего уровня. Однако процессор его флагманский. Также с топовыми мобильными устройствами его роднит поддержка гигабитного LTE c LAA (License Assisted Access) и поддержкой технологии MIMO 2×2, Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.0, NFC с режимом считывания, а также экспресс-карты с резервным питанием.

Apple выпустит iPhone SE второго поколения 24 апреля 2020 года, а предзаказы на новинку открываются с сегодняшнего дня. Стоит новинка 399 долларов за версию с 64 ГБ памяти.

Напомним, что ранее Apple собиралась выпустить четыре iPhone 12 в 2020 году. Также ранее Apple обещала добавить в iPhone потрясающую возможность от Android.

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