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У новой Tesla Model 3 оторвался руль на скорости: фото

Владелец проехал на Tesla Model 3 всего 550 километров, как у него оторвался руль во время движения

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:05

Даже у самых надежных автомобилей случается брак. Хваленые Tesla тоже не исключение. На днях в Великобритании произошел случай с новой Tesla Model 3, у которой прямо во время движения на скорости оторвался руль. Владелец признался, что приобрел электромобиль у официального дилера всего месяц назад.

Конечно, у всего модельного ряда есть свои "болезни", вроде не самого качественного лакокрасочного покрытия, неровных зазоров между деталями кузова, периодическихи сбоей электроники и главной проблемы – перегрев батареи. Но отваливающийся руль зафиксирован впервые.

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Владелец отмечает, что проблемы с Tesla Model 3 начались еще до покупки: мужчина должен был получить автомобиль еще в октябре 2019 года, однако доставку задержали и "Теслу" получил только в марте 2020 перед самым карантином. Поэтому, будучи в самоизоляции, владелец даже толком не поездил – на момент поломки на одометре было всего 550 км.

В день, когда произошел инцидент с рулем, он и вовсе проехал всего 30 километров. К счастью, рулевое колесо оторвало в самом конце поездки, когда мужчина уже поворачивал на свою улицу, поэтому никаких повреждений машина не получила.

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Tesla брак признала и оперативно отреагировала на ситуацию. Автомобиль забрали на сервис и на следующий день вернули в исправном виде. Сейчас компания разбирается с проблемой и пытается выяснить, какая ошибка была допущена на производстве.

Напомним, что ранее Илон Маск запустил завод Tesla вопреки запретам властей. Также владельцы Tesla признались, с какими проблемами они сталкиваются каждый день.

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Источник: The New York Times
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