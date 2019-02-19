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У обезьян нашли способности к бизнесу

Орангутанги могут продумывать, как добиться лучшего результата для достижения "прибыли"

Евгений Опанасенко
Сегодня, 07:33
Орангутаны не делают ошибок на пути к поставленной цели
Орангутаны не делают ошибок на пути к поставленной цели
Фото: Pixabay

Ученые кафедры когнитивной биологии из Венского университета выявили у близких родственников человека способности ориентироваться на более выгодный конечный результат, который требует стратегического планирования и вычислительного подхода. Эксперимент ученых доказал, что орангутанги способны отказаться от немедленного вознаграждения, чтобы в будущем получить еще больше "прибыли".

Для эксперимента были отобраны шесть особей орангутангов вида Pongo abelii, среди которых было четыре самки, самец и детеныш. Всем животным предлагался простой выбор: немедленное, но не очень вкусное угощение, или инструмент для добычи более вкусной сладости. Угощениями выступали кусочки бананов и яблок. Орангутаны любят яблоки, однако бананы любят больше, но для их добычи приходилось "подключать мозг".

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Чтобы добыть самое вкусное лакомство, примату необходимо было открыть коробочку, поковырявшись в ней палочкой или опустив в нее шарик. Коробочки, работающие с шариком и палочкой, отличались по форме, так что обезьяна должна была определить наиболее подходящий инструмент для добычи лакомства. Стенки коробочек были прозрачными, и испытуемый видел, что конкретно находится внутри.

Примат мог вовсе отказаться от сложных манипуляций, получив сразу яблоко, вместо более недоступного банана. Таким образом животному надо было принимать во внимание ценность немедленной награды, соотносить ее с той, которую можно добыть, используя мыслительные процессы и время. Сразу после того, как выбор делался, "отклоненный" вариант убирался.

Коробочки с разными "наградами", использовавшимися в эксперименте
Коробочки с разными "наградами", использовавшимися в эксперименте
Фото: phys.org

Как показали результаты эксперимента, орангутаны практически не делают ошибок на пути, ведущем к более вкусным лакомствам. Они практически всегда предпочитали кусочек банана, если он предлагался сразу, и они предпочитали инструмент, если он открывал коробку, в которой лежал банан, альтернативой которому было немедленное получение яблока.

Ознакомиться с результатами исследования можно по этой ссылке.

Китайские ученые клонировали обезьянку:

Напомним, что ранее ученые называли десяток древних животных, которых могут вернуть в жизни. Также мы показывали, как орангутанг пришел в восторг от фокуса и стал звездой Сети. 

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Источник: Популярная Механика
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