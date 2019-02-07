У Samsung Galaxy Note 10 уберут селфи-камеру

Стилус S-Pen флагманского смартфона Samsung получит более широкие возможности

В Samsung придумали новый способ размещения селфи-камеры Фото: AKKet

Особенность моделей Note от Samsung в том, что все они оснащены дополнительным стилусом S-Pen, который прячется в корпус смартфона. Причем, сам стилус является не просто электронной ручкой для быстрых записей, но постоянно получает улучшения, которые делают его уникальным и полезным аксессуаром с широкими возможностями. Стилус Samsung Galaxy Note 10 будет обладать фантастической особенностью, отличающую ее от всех моделей компании.

В Samsung Galaxy Note 9 S-Pen получил встроенный Bluetooth передатчик, преващавший аксессуар в универсальный пульт дистанционного управления смартфоном. Но в Samsung Galaxy Note 10 возможности стилуса станут еще шире – он получит встроенную фотокамеру.

Новая возможность стилуса была рассекречена благодаря патентной заявке Samsung 6 февраля 2019 года. Инженерам компании удалось вместить крохотную камеру, которая способна снимать видео в разрешении 1080p при скорости в 60 кадров на секунду.

Не исключено, что подобное расположение фотокамеры – это еще одна попытка инженеров Samsung решить вопрос с расположением селфи-камеры. Эксперты допускают, что из-за интересного расположения фотокамеры, производитель вовсе откажется от селфи камеры на лицевой панели Samsung Galaxy Note 10.

Правда, долго снимать на такую камеру не получится – из-за крайне скромных размеров стилуса вместить в него емкую батарею не получится, так что длительность безостановочной видеозаписи вряд ли продлится дольше 30 минут.

Зависимость от смартфона может вызвать психологические проблемы:

Напомним, что ранее на видео засветился лучший смартфон Samsung 2019 года. А вчера были опубликованы фото гибкого смартфона Samsung Galaxy F стоимостью 1700 долларов.

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