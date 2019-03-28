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У Samsung Galaxy Note 10 удалят все кнопки

Фаблет Samsung может полностью лишиться физических кнопок в корпусе Galaxy Note 10

Евгений Опанасенко
Сегодня, 11:35
Смартфон представят в августе 2019 года
Смартфон представят в августе 2019 года
Фото: Akket

Готовящийся флагман Samsung Galaxy Note 10 может лишиться всех кнопок в корпусе. Об этой интересной особенности смартфона с гигантским экраном поведало корейское издание ETNews.

Как утверждают инсайдерские источники, Samsung разрабатывает специальные сенсорные панели, которые заменят физические кнопки управления на корпусе устройства. Эту технологию опробуют на одном из смартфонов Samsung Galaxy A среднеценового сегмента. Если пользователям это понравится, то ее также реализуют в Galaxy Note 10, который также может получить другое название – Note X.

Смартфон может лишиться всех кнопок

Похожую концепцию использовали смартфоне Meizu Zero, но там она провалилась, так как оказалась невостребованной. Еще одно концептуальное устройство Vivo Apex 2019 без кнопок на корпусе, к сожалению, дальше прототипа не получило развития.

Согласно данным источника, Galaxy Note 10 будет обладать 6,66-дюймовым OLED-экраном Infinity-O с разрешением QHD+. Смартфон получит основную камеру с четырьмя модулями, как у Galaxy S10 5G, процессор Snapdragon 855 или Exynos 9810, аккумулятор до 4500 мАч и, возможно, стилус со встроенной камерой. По слухам, смартфон представят в августе 2019 года.

Смотрите в сюжете о том, как в Украине планируют заменить кассовый аппарат на смартфон:

Напомним, что ранее Samsung Galaxy S10 получил необычный индикатор заряда вокруг камеры для селфи. В то же время Samsung готовит смартфон мечты на зависть Apple.

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