У смартфонов OnePlus обнаружили серьезные проблемы

У флагманских смартфонов микрофон слабо передает звук с посторонними шумами

Нижний микрофон смартфонов OnePlus перестал работать Фото: Cnet

Владельцы топовых китайских смартфонов OnePlus 6 и OnePlus 6T начали жаловаться на проблемы с работой микрофона – он плохо работал в мессенджерах вроде Facebook, Viber, WhatsApp.

На Reddit пользователи отмечают, что звук, который передается через микрофон, едва слышно, а также фиксируется огромное количество посторонних шумов. С аналогичной проблемой также сталкиваются владельцы OnePlus 5 и 5T и даже OnePlus 3 и 3T.

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Опытные пользователи выдвинули предположение, что дело в прошивке, которая использует для записи голоса не нижний микрофон, а верхний, который зачастую используется для шумоподавления. Компания OnePlus пока не прокомментировала ситуацию, но пользователи надеются, что производитель исправит проблему программной "заплаткой".

Однако вторая проблема OnePlus 6T уже более серьезная. Часть владельцев этого аппарата неожиданно обнаружила, что у их смартфонов возникли проблемы с автономностью – несмотря на приличную емкость аккумулятора в 3700 мАч, OnePlus 6T начали быстро разряжаться. Владельцы отмечают, что вместо полноценных 7 часов работы, мобильное устройство едва вытягивает 4 часа автономной работы.

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Пользователи нашли решение проблемы путем сброса смартфона до заводских настроек. Однако компания OnePlus по-прежнему игнорирует жалобы владельцев.

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