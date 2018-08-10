У спутника Юпитера зафиксировали странное излучение

Астрономы заметили этот феномен впервые

Феномен был обнаружен впервые. Фото: Phys.org

Самый крупный спутник Юпитера Ганимед испускает электромагнитные волны, мощность которых в миллион раз выше, чем на Земле. Причем их сила оказалась в 100 раз выше, чем на Европе – еще одного спутника Юпитера. Астрономы заметили этот феномен впервые.

Сильное электромагнитное излучение было обнаружено случайно при повторном исследовании старых данных из космического аппарата NASA Galileo, созданного для исследования Юпитера и его спутников. Аппарат вышел на орбиту Юпитера в 1995 году и прекратил свое существование в 2003 году.

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Проанализировав записи зонда, ученые заметили мощное электромагнитное излучение, которое могло быть вызвано интенсивным магнитным полем Юпитера. По данным ученых, такое мощное электромагнитное поле может нанести вред космическим кораблям, которые в будущем будут отправлены к Юпитеру. Исследователи считают, что проблема неполного раскрытия антенны Galileo была вызвана сильным электромагнитным полем Ганимеда.

"Даже если небольшая часть этих волн начнет распространяться в космосе, они будут способны ускорять элементарные частицы и в конечном счете производить очень быстрые электроны внутри магнитного поля Юпитера", – заявил один из авторов исследования Ричард Хорн.

Напомним, что ранее NASA скрывала правду о спутниках Нептуна, на Марсе обнаружили мертвого инопланетянина, а также в космосе зафиксировали стрельбу лазерами.