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Убить коронавирус: как правильно почистить смартфон и не повредить экран

Советы о том, как дезинфицировать ваш смартфон от коронавируса, не повреждая при этом дисплей

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:06

Исследования неоднократно доказывали, что ваш смартфон – это самое грязное устройство в доме. В это трудно поверить, но даже унитаз чище. Все потому, что телефон ежедневно собирает на себе микробы и вирусы – признаемся, не все мы моем руки перед использованием трубки. А недавно ученые выяснили, что новый коронавирус может оседать на экране смартфона и жить на нем на протяжении 9 дней. Простые правила гигиены помогут предотвратить передачу вируса вам и вашим близким. Но как насчет очистки телефона от опасных вирусов?

Хорошей новостью является то, что чистка вашего электронного устройства официально стала проще. Apple сообщила на своем веб-сайте, что владельцы iPhone могут безопасно очистить поверхность смартфона с помощью влажных салфеток на основе спирта или нанести немного дезинфектанта на микрофибру и протереть гаджет. В свою очередь компания Samsung заявила, что владельцы ее устройств могут использовать раствор на спиртовой основе (70%), нанести его на свой телефон и протереть сухой тряпочкой.

Смотрите также в сюжете о том, как правильно чистить смартфон:

Тем не менее не все чистящие средства подходят для ухода за смартфоном. Жесткие методы могут в итоге повредить экран, а в худшем случае даже испортить внутренние компоненты, которые вы так усердно защищаете. Поэтому мы расскажем, каких средств следует избегать и как лучше всего дезинфицировать поверхность смартфона, а также удалять следы от пальцев, грязи и стойкого макияжа с экрана (подсказка: никогда не используйте средство для снятия макияжа).

Влажные салфетки, но не чистый спирт

Если вы дотрагиваетесь до своего телефона после прикосновений к дверной ручке или тележке с продуктами, то в этом случае на экран попадает огромное количество бактерий и инфекционных агентов, часть из которых может вызвать болезни, включая опасный коронавирус. Многие могут подумать, что протирание спиртом поможет очистить дисплей от опасных микробов. Но здесь кроется другая угроза – чистый этиловый спирт может стереть олеофобное и гидрофобное покрытие, которое оберегает экран от влаги и грязи.

Некоторые веб-сайты предлагают создавать смесь алкоголя и воды самостоятельно, но здесь важно соблюдать правильные пропорции. Неправильно смешав ингредиенты, можно повредить свой телефон. Самый безопасный вариант – использовать дезинфицирующие салфетки, содержащие 70% изопропилового спирта, для очистки экрана телефона.

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Пересмотренные рекомендации по очистке от производителей мобильных устройств предполагают, что вы "распыляете неабразивное или спиртовое (70% изопропиловое) дезинфицирующее средство непосредственно на мягкую безворсовую ткань и протираете экран смартфона, когда он выключен или заблокирован".

Ранее предлагалось использовать бумажные полотенца, которые впоследствии оказались слишком абразивны, т. е. обладают свойствами "наждачки". Однако после многочисленных обращений пользователей в сервис-центы производители изменили рекомендации, теперь предписывается использовать более мягкие материалы.

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Еще одним вариантом ежедневной очистки является приобретение ультрафиолетовой лампы – ее лучи убивают 99,99% микробов. В частности, недавнее исследование показало, что ультрафиолет может эффективно справляться и с вирусами, в том числе с коронавирусом.

Напомним, что ранее мы советовали ТОП-10 приложений, которые необходимо установить на новый Android-смартфон. Также мы рассказывали о самой недооцененной функции любого смартфона в 2020 году.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: CNET
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