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Убийца Counter-Strike шутер Valorant доступен в Украине

Сегодня, 11:42

В плане системных требований Valorant крайне демократична и заработает даже на слабых компьютерах

Авторы знаменитого конкурента Dota 2 MOBA игры League of Legends представили миру бесплатный шутер Valorant. При создании этого проекта были позаимствованы идеи из многих видеоигр, включая Counter-Strike и Overwatch. Valorant уже можно скачать во многих странах, включая Украину.

Вместе с выходом состоялся выход "патча первого дня". Главными его особенностями являются показанная на днях агент Рейну наряду с картой "Восхождение" и режимом Spike Rush, а большинство персонажей, которые были в бета-версии ждут существенные изменения и улучшения. Помимо прочего, обновление принесло с собой изменение способностей героев, исправление технических и геймплейных ошибок, а также дальнейшее улучшение оптимизации.

Смотрите также в сюжете о том, как обогатиться на видеоиграх:

Стоит отметить, что даже в предрелизной версии в Valorant играло порядка 3 миллионов человек. За 2 месяца испытаний фанаты в сумме просмотрели более 470 млн часов трансляций с "беты". Битвы в Valorant проходят в формате "5 на 5": одна команда стремится заложить бомбу, другая старается этому помешать, прямо как в Counter-Strike. Победу одерживает команда, которая набирает преимущество в 13 раундах из 24 (25, если счет равный).

Valorant доступна на ПК в собственном лаунчере Riot Games
Valorant доступна на ПК в собственном лаунчере Riot Games
Фото: GameSpot

В плане системных требований Valorant крайне демократична и заработает даже на слабых компьютерах. В Riot Games обещают, что 4 ГБ оперативной памяти и 1 Гбайт видеопамяти должно хватить для 30 fps, тогда как на мощных системах игра будет выдавать от 60 до 144 fps.

Valorant доступна на ПК в собственном лаунчере Riot Games — скачать его и зарегистрироваться можно на официальном сайте проекта. Пока разработчики сосредоточены на PC-версии, но выход на других платформах не исключают.

Напомним, что ранее игра Grand Theft Auto 6 довела игроков до слез, поскольку выйдет нескоро. Также недавно появился первый официальный скриншот из игры S.T.A.L.K.E.R. 2.

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игры Counter-Strike компьютерные игры Dota 2
Источник: Overclockers
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