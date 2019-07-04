"Убийца флагманов" опозорился в рейтинге мощных смартфонов

Смартфон Redmi K20, который позиционировался, как самый мощный в мире, оказался в конце рейтинга

Redmi K20 Pro не оправдал ожиданий Фото: Android Central

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu, который измеряет производительность мобильных устройств, выпустили рейтинг мощных смартфонов начала лета. Так на конец июня лидером по мощности остается модный игровой смартфон Nubia Red Magic 3 с RGB подсветкой на разогнанном процессоре Qualcomm Snapdragon 855 и активной системой охлаждения.

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Следом за лидером идут два смартфона от китайского бренда Xiaomi – Black Shark 2 и Mi 9 Transparent Edition. Первый является улучшенной моделью игровых смартфонов Black Shark, а второй – топовый аппарат с прозрачным корпусом и увеличенным объемом памяти по сравнению с обычным Mi 9.

Рейтинг самых мощных Android-смартфонов июня 2019 года Фото: Android Police

Рейтинг ТОП-5 замыкают смартфоны OnePlus 7 Pro и Mi 9. Аппарат от OnePlus критиками отмечен, как самый "сбалансированный" топовый смартфон, но без влагозащиты и беспроводной зарядки, а Mi 9 – как самый дешевый флагман в мире.

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Шестое и седьмое места заняли смартфоны OnePlus 7 и Meizu 16s. А вот на восьмом неожиданно оказался недавно выпущенный аппарат Redmi K20 Pro на чипе Snapdragon 855. Удивительно его наблюдать почти в конце рейтинга, ведь производитель его позиционировал, как самый мощный смартфон в мире. Но реальность оказалась более прозаичной: вместо обещанных 458 тысяч баллов в AnTuTu "убийца флагманов" едва набрал 367 тысяч.

Замыкают рейтинг флагманы Samsung – Galaxy S10+ и Galaxy S10. В рейтинге использовались версии тоже с процессором Snapdragon 855, так как Exynos 9820 (для рынка Украины) по факту оказался слабее.

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