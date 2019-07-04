Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Убийца флагманов" опозорился в рейтинге мощных смартфонов

Смартфон Redmi K20, который позиционировался, как самый мощный в мире, оказался в конце рейтинга

Евгений Опанасенко
Сегодня, 14:10
Redmi K20 Pro не оправдал ожиданий
Redmi K20 Pro не оправдал ожиданий
Фото: Android Central

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu, который измеряет производительность мобильных устройств, выпустили рейтинг мощных смартфонов начала лета. Так на конец июня лидером по мощности остается модный игровой смартфон Nubia Red Magic 3 с RGB подсветкой на разогнанном процессоре Qualcomm Snapdragon 855 и активной системой охлаждения.

Смотрите также в сюжете о том, на что готовы люди ради новенького смартфона:

Следом за лидером идут два смартфона от китайского бренда Xiaomi – Black Shark 2 и Mi 9 Transparent Edition. Первый является улучшенной моделью игровых смартфонов Black Shark, а второй – топовый аппарат с прозрачным корпусом и увеличенным объемом памяти по сравнению с обычным Mi 9.

Рейтинг самых мощных Android-смартфонов июня 2019 года
Рейтинг самых мощных Android-смартфонов июня 2019 года
Фото: Android Police

Рейтинг ТОП-5 замыкают смартфоны OnePlus 7 Pro и Mi 9. Аппарат от OnePlus критиками отмечен, как самый "сбалансированный" топовый смартфон, но без влагозащиты и беспроводной зарядки, а Mi 9 – как самый дешевый флагман в мире.

Читайте также
Конец истории: Xiaomi отказалась от популярных смартфонов

Шестое и седьмое места заняли смартфоны OnePlus 7 и Meizu 16s. А вот на восьмом неожиданно оказался недавно выпущенный аппарат Redmi K20 Pro на чипе Snapdragon 855. Удивительно его наблюдать почти в конце рейтинга, ведь производитель его позиционировал, как самый мощный смартфон в мире. Но реальность оказалась более прозаичной: вместо обещанных 458 тысяч баллов в AnTuTu "убийца флагманов" едва набрал 367 тысяч.

Замыкают рейтинг флагманы Samsung – Galaxy S10+ и Galaxy S10. В рейтинге использовались версии тоже с процессором Snapdragon 855, так как Exynos 9820 (для рынка Украины) по факту оказался слабее.

Напомним, что ранее эксперты назвали самые надежные смартфоны в мире. Также мы составляли рейтинг ТОП-5 модных смартфонов без вырезов в экране.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Google создал сайт для замены Android Xiaomi угрожает судом за обвинения в плагиате Не верьте слухам: разрушен главный миф о смартфонах Android 10 получит крайне полезную функцию от iPhone
рейтинг Android смартфоны Xiaomi Redmi OnePlus 7 Pro
Источник: Android Police
Реклама

Новости партнеров

Обильное питье: печальные последствия
Обильное питье: печальные последствия
Азиза: «После того случая Тальков не смел взглянуть мне в глаза»
Азиза: «После того случая Тальков не смел взглянуть мне в глаза»
Огурцы с кетчупом чили на зиму без стерилизации
Огурцы с кетчупом чили на зиму без стерилизации
Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры
Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Популярные статьи

Сегодня, 07:36Food

Как питаться при диабете: полезный рацион на каждый день

Вчера, 20:55Техно

Не работает Facebook и Instagram: причины крупного сбоя в соцсетях

Вчера, 18:57Events

Гороскоп на завтра по картам Таро для всех знаков зодиака

Вчера, 14:20Шоу-бизнес

Свадебный образ Регины Тодоренко: появились первые фото

Вчера, 10:01Fun

Королева выпускного на асфальте с выбоинами: в сети появилось смешное видео

Вчера, 08:02Шоу-бизнес

В легкой блузе и брюках: новый выход Елены Зеленской в Канаде

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 3 июля: все знаки зодиака

2 июляEvents

Солнечное затмение и новолуние 2 июля 2019: что нельзя делать в этот день

2 июляТехно

Солнечное затмение 2 июля: где смотреть космическое событие

2 июляШоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов: история любви

2 июляШоу-бизнес

От любви до развода: история отношений Славы и Эдгара Каминских

2 июляПсихология

Гороскоп на 2 июля: все знаки зодиака

1 июляFood

Как приготовить самую вкусную творожную запеканку: пошаговый рецепт

1 июляШоу-бизнес

Кто краше: Оля Полякова призвала публику сравнить ее с Настей Каменских

1 июляFood

Киви: польза и вред фрукта для организма

1 июляFun

1 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Пубертатный период у девочек: как он проходит
Пубертатный период у девочек: как он проходит
Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт
Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт
Веские причины качать руки каждый день
Веские причины качать руки каждый день
Победить рак и развестись: за что бывшая жена ненавидит Гайдуляна
Победить рак и развестись: за что бывшая жена ненавидит Гайдуляна
Что стало с квартирами Гурченко, Миронова и других умерших звезд
Что стало с квартирами Гурченко, Миронова и других умерших звезд
Прогулки каждый день: сколько нужно ходить для похудения
Прогулки каждый день: сколько нужно ходить для похудения
Чем полезна клубника, а чем вредна?
Чем полезна клубника, а чем вредна?
В гостях у Брэда Питта и Дженнифер Энистон
В гостях у Брэда Питта и Дженнифер Энистон
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь