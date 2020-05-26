Убийца времени: Пасьянс на Windows отмечает 30-летие

Более 35 миллионов игроков ежедневно раскладывают Пасьянсы в более чем 200 странах на 65 разных языках

Знаменитая карточная игра Пасьянс, которая ранее поставлялась вместе с Windows, отмечает свое 30-летие. Сколько же времени было "убито" офисными сотрудниками за карточными раскладами в Косынке (Клондайке) или Пауке, а в английской версии Microsoft Solitaire. По данным Microsoft, более 35 миллионов игроков раскладывают Пасьянсы ежедневно в более чем 200 странах на 65 разных языках. Каждый день разыгрывается более 100 миллионов партий. Так что ее можно назвать одной из популярнейших игр в мире наряду с Minecraft, Tetris, Fortnite и GTA V.

Офисный набор 90-х с открытым Пасьянсом на Windows 95 Фото: TechSpot

Спросите бывалых пользователей компьютеров об их самых ранних воспоминаниях о видеоиграх. Вероятно, услышите фантастические рассказы о том, как они впервые убили демона в Doom, исследовали насыщенные миры Myst или отправились в пустоши Fallout. Но для многих других первая игра, которую они когда-либо запускали на ПК, была гораздо проще и шла в комплекте с Windows – Пасьянс.

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Первая версия Пасьянса Косынки, которую мы все знаем и любим, дебютировала 30 лет назад в 22 мая 1990 года, как часть Windows 3.0. Игра не только была отличным способом скоротать время, но и помогла многим людям научиться перетаскивать элементы на экране с помощью мыши, которая в то время была относительно новым инструментом. Microsoft Solitaire был даже введен в Мировой Зал славы видеоигр Национальным музеем интерактивных развлечений в 2019 году.

Напомним, что ранее Windows 95 запустили на MacBook в честь юбилея. В то же время хакеры украли у Microsoft исходные коды старой Windows.

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