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"Убийца" Zoom появился в Windows 10

Сегодня, 13:49

У Skype Meet Now гораздо больше возможностей и преимуществ, чем у популярного Zoom

Microsoft опубликовала пробную версию Windows 10 в рамках программы предварительной оценки Insider, в которой была добавлена функция видеоконференций Skype Meet Now. Участники тестирования прозвали новую функцию не иначе, как "убийцей" Zoom, сообщает Windows Latest.

Skype Meet Now обладает таким же широким функционалом, как у Zoom: создание ссылок на конференции, мобильный и десктопный клиенты, сменный фон, групповые беседы по видео и прочими удобными вещами. Но у детища Microsoft есть главное и неоспоримое достоинство – неограниченное время видеотрансляций, в отличие от Zoom, где бесплатный сеанс длится всего 40 минут.

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Еще одно важное достоинство Skype Meet Now – видеозвонок можно принять либо через десктопный клиент Skype, либо через веб-приложение Skype в браузере Edge и Chrome. В последнем случае, даже не имея аккаунта и установленного Skype, пользователь все равно получает доступ ко всем функциям мессенджера.

Skype Meet Now
Skype Meet Now
Фото: Windowslatest

По замыслу Microsoft, Meet Now станет особенно популярен среди корпоративных пользователей, которые не могут использовать на работе видеозвонки Facebook Messenger, WhatsApp, Zoom или Facetime. На данный момент встроенная в Windows 10 функция находится в стадии тестирования и пока неясно, когда она станет доступна для обычных пользователей.

С другой стороны, Skype Meet Now отдельно давно доступен еще с весны 2020 года и пользоваться всеми его возможностями может любой желающий.

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Источник: Windowslatest
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