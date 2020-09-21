"Убийца" Zoom появился в Windows 10
У Skype Meet Now гораздо больше возможностей и преимуществ, чем у популярного Zoom
Microsoft опубликовала пробную версию Windows 10 в рамках программы предварительной оценки Insider, в которой была добавлена функция видеоконференций Skype Meet Now. Участники тестирования прозвали новую функцию не иначе, как "убийцей" Zoom, сообщает Windows Latest.
Skype Meet Now обладает таким же широким функционалом, как у Zoom: создание ссылок на конференции, мобильный и десктопный клиенты, сменный фон, групповые беседы по видео и прочими удобными вещами. Но у детища Microsoft есть главное и неоспоримое достоинство – неограниченное время видеотрансляций, в отличие от Zoom, где бесплатный сеанс длится всего 40 минут.
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Еще одно важное достоинство Skype Meet Now – видеозвонок можно принять либо через десктопный клиент Skype, либо через веб-приложение Skype в браузере Edge и Chrome. В последнем случае, даже не имея аккаунта и установленного Skype, пользователь все равно получает доступ ко всем функциям мессенджера.
По замыслу Microsoft, Meet Now станет особенно популярен среди корпоративных пользователей, которые не могут использовать на работе видеозвонки Facebook Messenger, WhatsApp, Zoom или Facetime. На данный момент встроенная в Windows 10 функция находится в стадии тестирования и пока неясно, когда она станет доступна для обычных пользователей.
С другой стороны, Skype Meet Now отдельно давно доступен еще с весны 2020 года и пользоваться всеми его возможностями может любой желающий.
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