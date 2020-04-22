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Ученые NASA вынуждены управлять марсоходом Curiosity из дома

Космическое агентство NAS вынуждено было отправить дистанционный экипаж Curiosity домой для борьбы с распространением коронавируса

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:09

Продолжающаяся вспышка коронавируса COVID-19 вынудила миллионы людей спасаться самоизоляцией и работать из дома. Карантин даже постиг команду NASA, осуществляющей мониторинг и контроль марсохода Curiosity Mars Rover. Космическое агентство вынуждено было отправить даже ключевых сотрудников домой, чтобы помочь в борьбе с распространением вируса.

Поскольку NASA изначально планировало исход такого события, то приготовилось заранее к "двойной" удаленной работе. Дистанционному экипажу "Кьюриосити" были предоставлены компьютеры, мониторы, наушники и прочее оборудование для более эффективной работы на дому. Они даже прошли несколько тестов и пробную тренировку перед своей первой миссией на карантине. Пробное бурения образца породы на площадке под названием Эдинбург прошло успешно.

Смотрите также в сюжете о том, как Марс подошел очень близко к Земле:

Руководитель группы Алисия Олбо заявила, что все, кто участвует в управлении ровером, создали видеочат, и теперь дистанционно обмениваются изображением с экранов и прочими данными между собой. Однако удаленная работа все же может отразиться на работе марсохода. В частности, Curiosity может получать гораздо меньше команд в день, чем это было во время работы в офисе космического агентства.

Команда, управляющая ровером Curiosity, управляет им из дома
Команда, управляющая ровером Curiosity, управляет им из дома
Фото: NASA

Напомним, что ранее зонд NASA смог увидеть на Марсе ровер Curiosity и аппарат InSight. Также недавно у NASA случилось ЧП – ровер "Кьюриосити" экстренно прекратил работу.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: NASA
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