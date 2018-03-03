Ученые нашли древнейший папирус с историей о спасении котенка

В интернете появился снимок древнего папируса, автором которого стал греческий специалист по бальзамированию. На папирусе написана история этого бальзамировщика, который два раза спасал жизнь котенку, родившемуся в его доме.

Сообщается, что случай, описанный в древней находке, произошел в 202 году, а по другой версии в 178 году в Древнем Египте. Однако специалисты говорят, что сам папирус был написан на древнегреческом. История рассказывает, что в доме жителя Египта Оннофриса кошка привела котят, но отказалась их вскармливать. Он отнес котят в храм богини-коши, но его служители не приняли их, так как были заняты другими делами. Котят пришлось оставить, их выкармливали в доме Оннофриса, но через время их украл незнакомый кот. Автор погнался за злодеем и вместе с другими отбил одного котенка. По прошествии еще некоторого времени, Оннофрис все же отнес малыша к дверям храма.

Стоит отметить, что данная история представляется в другом свете, так как в Древнем Египте за убийство священного животного, даже не специальное, предусматривались серьезные наказания. В некоторых случаях за такое преступление могли лишить жизни. Именно поэтому автор истории так доказывает, что сделал все возможное, чтобы сохранить жизнь животному. Стоит заметить, что серьезные наказания были не только в древности, также они есть и в современном мире. Так в Китае за убийство панды предусмотрена смертная казнь.

Напомним, ранее мы показывали, как выброшенный на улицу котенок с заячьей губой превратился в красивую кошку,

Также сообщалось, что в киевском аэропорту пассажирка бросила своего котенка

О том, как в Луцке суд наказал студентку за издевательство над котенком, смотрите на видео ниже: