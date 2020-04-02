Коронавирус можно диагностировать по запаху кожи

В Англии разрабатывают методы по обучению собак на выявление аромата коронавируса

Коронавирус застал весь мир врасплох: он не только оказался крайне заразным, но и смертельным, а также от него пока нет даже вакцины. Медицинские учреждения испытывают недостаток в аппаратах ИВЛ для поддержания жизни больных, но самое главное – диагностика COVID-19 тоже не всегда точная, многие тесты оказываются некачественными и не всегда точно определяют болезнь. Однако наука не стоит на месте, и ученые разрабатывают новые способы выявления и лечения COVID-19.

Одним из таких методов, направленных на избавление коронавируса, может стать чуткий нюх собак. Лучшие друзья человека уже помогают человечеству обнаруживать потенциальные угрозы для жизни, вроде взрывчатых веществ и даже трудно излечимых болезней. Ученые пришли к выводу, что некоторые породы собак способны обнаруживать и больных коронавирусной инфекцией. Тонкий нюх собак обусловлен крупными и утолщенными обонятельными луковицами, чьи размеры в 4 раза больше человеческих. Такая сверхчувствительная система способна почувствовать не только различные химические и взрывчатые вещества, но и даже раковые заболевания, болезнь Паркинсона и некоторые другие заболевания человека, утверждает Newatlas.

Спаниель-спрингер теоретически способен находить коронавирус в организме человека Фото: Hi-News

Для того, чтобы научиться выявлять носителей COVID-19, ученые хотят использовать специально обученных для этого собак. Ранее группе исследователей удалось обучить собаку породы спаниель-спрингер обнаруживать запах малярии с образцов носков, которые ранее носили заболевшие дети. Причем нельзя не отметить, что собаки выявляют зараженного ребенка с очень точностью.

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Способ обнаружения может быть аналогичным другим инфекционным заболеваниям. Теперь ученые из Англии разрабатывают методы по обучению собак на выявление аромата COVID-19. Вполне вероятно, что собаки смогут научиться выявлять коронавирус, основываясь только на запахе нашей кожи. Кинологи, занимающиеся обучением собак, убеждены в положительном результате столь необычной методики, считая, что их подопечным не составит особого труда выявить заболевшего.

Причем обучение "специалистов по выявлению COVID-19" должно занять совсем непродолжительное время. Если ученым все-таки удастся обучить спаниелей выявлять заболевшего, то это поможет в кратчайшие сроки диагностировать коронавирус, а значит быстрее изолировать и начать лечение заболевших.

Напомним, что ранее квадрокоптеры научили "охотиться" на больных коронавирусом. В то же время ученые назвали дату победы над пандемией коронавируса.

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