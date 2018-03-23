Ученые нашли останки птерозавров размером с небольшой самолет

До того, как птицы стали обладателями воздуха, это пространство принадлежало птерозаврам

Огромный птерозавр. Фото: Full HD Wallpapers

Совсем недавно ученые узнали о летающих рептилиях прошлого немного больше. Добыча полезных ископаемых в Марокко позволила заглянуть за ширму в более чем шести миллиардов лет.

Раньше исследователи считали, что птерозавры, примерно восемь миллиардов лет назад, превратились в маленькую группу динозавров, которая вскоре вымерла.

Однако окаменелости марокканских птерозавров, описанных Николасом Лонгричем в Университете Бате, Великобритания, и его коллегами, принадлежат, как минимум, пяти новым видам, существовавшим 66-67 миллионов лет назад.

Их размер колебался от существа размером с большого орла, до гигантских животных, названия которых еще не определили, с размахом крыльев почти 9 метров, что равно размерам небольшого пассажирского самолета.

Анализ этих окаменелостей указывает на то, что вместо того, чтобы вымирать, разные виды птерозавров развивались и процветали, пока падение астероида не стало причиной катастрофических изменений климата нашей планеты 66 миллионов лет назад.

Напомним, ранее были обнаружены пушистые существа, которые пережили динозавров,

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