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Ученые нашли пещеру, в которой люди жили 78 000 лет назад

Людям в этих краях удалось пережить извержение индонезийского вулкана

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:02
Удивительная пещера. Фото: pixabay
Удивительная пещера. Фото: pixabay

Группа ученых во главе с директором Института человеческого развития Общества Макса Планка Николем Боивином откопали и изучили стоянку древних людей в Кении. Древнейшие находки из этого региона — каменные инструменты — датируются 78 000 лет назад.

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Исследователи
Haaretz.com

А 67 000 лет назад были сделаны уже более совершенные инструменты, что свидетельствовало о развитии технологии обработки камня.

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Людям в этих краях удалось пережить и глобальную катастрофу — извержение индонезийского вулкана Тоба 74 000 лет назад, из-за которого даже в Африке наступил холод и численность наших предков сильно сократилась.

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Древние инструменты
Haaretz.com
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Исследователи
Haaretz.com

Но спустя 6000 лет люди стали стремительно размножаться вновь. Далее человечество неуклонно развивалось. Около 65 000 лет назад начали изготавливать бусины из скорлупы страусиных яиц и раковин моллюсков. А примерно 48 000 лет назад освоили резьбу по кости.

О том, как археологи раскопали столовую времен Киевской Руси, смотрите на видео ниже:

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Источник: Haaretz

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