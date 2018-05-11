Ученые нашли пещеру, в которой люди жили 78 000 лет назад
Людям в этих краях удалось пережить извержение индонезийского вулкана
Группа ученых во главе с директором Института человеческого развития Общества Макса Планка Николем Боивином откопали и изучили стоянку древних людей в Кении. Древнейшие находки из этого региона — каменные инструменты — датируются 78 000 лет назад.
А 67 000 лет назад были сделаны уже более совершенные инструменты, что свидетельствовало о развитии технологии обработки камня.
Людям в этих краях удалось пережить и глобальную катастрофу — извержение индонезийского вулкана Тоба 74 000 лет назад, из-за которого даже в Африке наступил холод и численность наших предков сильно сократилась.
Но спустя 6000 лет люди стали стремительно размножаться вновь. Далее человечество неуклонно развивалось. Около 65 000 лет назад начали изготавливать бусины из скорлупы страусиных яиц и раковин моллюсков. А примерно 48 000 лет назад освоили резьбу по кости.
О том, как археологи раскопали столовую времен Киевской Руси, смотрите на видео ниже: