Ученые нашли пещеру, в которой люди жили 78 000 лет назад

Людям в этих краях удалось пережить извержение индонезийского вулкана

Удивительная пещера. Фото: pixabay

Группа ученых во главе с директором Института человеческого развития Общества Макса Планка Николем Боивином откопали и изучили стоянку древних людей в Кении. Древнейшие находки из этого региона — каменные инструменты — датируются 78 000 лет назад.

Исследователи Haaretz.com

А 67 000 лет назад были сделаны уже более совершенные инструменты, что свидетельствовало о развитии технологии обработки камня.

Людям в этих краях удалось пережить и глобальную катастрофу — извержение индонезийского вулкана Тоба 74 000 лет назад, из-за которого даже в Африке наступил холод и численность наших предков сильно сократилась.

Древние инструменты Haaretz.com

Исследователи Haaretz.com

Но спустя 6000 лет люди стали стремительно размножаться вновь. Далее человечество неуклонно развивалось. Около 65 000 лет назад начали изготавливать бусины из скорлупы страусиных яиц и раковин моллюсков. А примерно 48 000 лет назад освоили резьбу по кости.

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