Ученые нашли самых крошечных обезьян на планете

По своим размерам животные не превышают средний помидор, а их вес составляет около ста граммов

В Южной Америке был найден самый маленький вид обезьян: по своим размерам животные не превышают средний помидор, а их вес составляет около ста граммов. Питаются создания насекомыми.

Ранее считалось, что карликовые обезьяны представлены единым видом, но оказалось, что существует и другой вид. Его как раз обнаружили во время очередного исследования, проводимого на юге от Амазонки.

Ученые из Салфордского университета изучали исключительно территорию лесов, поэтому не исключено, что имеются и другие виды созданий, водящиеся в других районах Южной Америки.

Открытие как порадовало специалистов, так и огорчило. Оказалось, что популяция карликовых обезьян вдвое меньше, так как особи принадлежат к разным видам.

Напомним, ранее ученые случайно наткнулись на 1,5-миллионную колонию пингвинов.

Пингвины Адели (Pygoscelis adeliae) обитают в Антарктиде и являются одним из самых распространенных видов пингвинов. Эти птицы образуют колонии на побережьях континента и на близлежащих островах.

С октября по февраль они выводят птенцов — самка обычно откладывает два яйца в гнездо из камней, а потом пингвины по очереди их высиживают в течение 32-34 дней. Пока один из родителей остается в гнезде (в среднем, около 12 дней), другой отправляется на охоту за мелкими рачками и кальмарами.

Также ученым удалось сфотографировать квантовую "шаровую молнию"

О том, как китайские ученые клонировали обезьянку, смотрите на видео ниже:



