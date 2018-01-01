Ученые научились менять ДНК для создания нанороботов

ДНК обладает потенциалом в качестве строительного материала для различных технологических применений

ДНК можно менять. Фото: pixabay

Формой ДНК можно манипулировать для создания крошечных машин и компьютеров, и ученые обнаружили ряд новых "триггеров" для управления этим процессом.

Добавление таких веществ, как медь и кислород в молекулу ДНК может заставить ее изменить свою форму.

Создание ряда форм ДНК предоставляет ученым инструментарий, который они могут затем использовать для создания крошечных кусочков технологии.

"Структура ДНК обычно считается двойной спиралью – той знаковой структурой, которая была впервые предложена Уотсоном и криком в 1953 году, – но ДНК способна изменить структуру", — говорит доктор Зои Уоллер из Университета Восточной Англии (UEA).Команда доктора Уоллер работает над конкретной структурой, называемой "I-motif", четырехцепочечной узловой структурой, которая была впервые идентифицирована в живых клетках лишь в апреле нынешнего года.

Хотя считается, что альтернативные структуры ДНК играют определенную роль в возникновении определенных генетических заболеваний, таких как диабет и рак, исследовательская группа UEA не искала медицинских применений.

"Мы знаем, что эти структуры играют определенную роль в экспрессии генов, но это не было ролью этого исследования – ДНК может использоваться в качестве материала для создания вещей", — объяснила она.

ДНК обладает потенциалом в качестве строительного материала для различных технологических применений, от наноботов до ДНК-кодированных компьютеров.

Это уже применяется в базовых модификациях нанокомпьютеров, но доктор Уоллер и ее коллеги хотят расширить область применения технологии.

Путем добавления солей в бескислородных условиях, они обнаружили, что это меняет форму I-motif. Результаты их работы были опубликованы в журнале Nucleic Acids Research.

Концепция ДНК-вычислений обсуждалась в течение многих лет, когда Microsoft изучала потенциальные приложения и использовала ДНК для хранения данных. Некоторые ученые также использовали код ДНК для хранения информации.

Другие технологические применения ДНК включают создание крошечных "наноботов", которые могут доставлять лекарства в разные органы.

"ДНК биосовместима, поэтому, если вы сделаете нанороботов из ДНК, вы можете ввести его в клетку, и он не будет разрушен или признан чужеродным так быстро, как некоторые другие агенты, которые мы вводим", — говорит д-р Уоллер.

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