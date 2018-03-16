Ученые назвали новую опасность путешествия на Марс

Сегодня, 11:10

Во время исследования ученые проанализировали данные прибора CRaTER, который расположен на борту станции Lunar Reconnaissance Orbiter

Новое исследование по Марсу. Фото: pixabay
Новое исследование по Марсу. Фото: pixabay

Воздействие радиации на астронавтов, которые совершают межпланетное путешествие, серьезнее, чем считалось раннее. Это выяснили американские ученые из Университета Нью-Гэмпшира, сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

По данным исследователей, главной причиной является снижение солнечной активности, в результате чего солнечный ветер менее эффективно отражает космические лучи.

Во время исследования ученые проанализировали данные прибора CRaTER, который расположен на борту станции Lunar Reconnaissance Orbiter и предназначенного для оценки вредного воздействия космических лучей и солнечной радиации.

В результате исследования оказалось, что излучение, источниками которого являются объекты за пределами Солнечной системы, становится более интенсивным. В то же время выяснилось, что причиной такого явления стал аномально длинный период пониженной солнечной активности.

Как отметили ученые, доза возможного облучения, которую получат астронавты, отправившиеся на Марс, повысится на 30%. Однако опасность исходит и от Солнца. Так, в сентябре 2017 года астрономы зафиксировали выброс корональной массы, который привел к испусканию высокоэнергетических частиц.

Ранее сообщалось, что система искусственной гравитации является обязательным условием для дальнего космического полета на Марс, а также для работы самих космонавтов на Красной планете. Об этом заявил британский ученый из университета Трента в Ноттингеме Дэниел Браун.
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