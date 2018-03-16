Ученые назвали новую опасность путешествия на Марс

Во время исследования ученые проанализировали данные прибора CRaTER, который расположен на борту станции Lunar Reconnaissance Orbiter

Воздействие радиации на астронавтов, которые совершают межпланетное путешествие, серьезнее, чем считалось раннее. Это выяснили американские ученые из Университета Нью-Гэмпшира, сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

По данным исследователей, главной причиной является снижение солнечной активности, в результате чего солнечный ветер менее эффективно отражает космические лучи.

Во время исследования ученые проанализировали данные прибора CRaTER, который расположен на борту станции Lunar Reconnaissance Orbiter и предназначенного для оценки вредного воздействия космических лучей и солнечной радиации.

В результате исследования оказалось, что излучение, источниками которого являются объекты за пределами Солнечной системы, становится более интенсивным. В то же время выяснилось, что причиной такого явления стал аномально длинный период пониженной солнечной активности.

Как отметили ученые, доза возможного облучения, которую получат астронавты, отправившиеся на Марс, повысится на 30%. Однако опасность исходит и от Солнца. Так, в сентябре 2017 года астрономы зафиксировали выброс корональной массы, который привел к испусканию высокоэнергетических частиц.

Ранее сообщалось, что система искусственной гравитации является обязательным условием для дальнего космического полета на Марс, а также для работы самих космонавтов на Красной планете. Об этом заявил британский ученый из университета Трента в Ноттингеме Дэниел Браун.