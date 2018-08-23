Ученые не могут объяснить природу загадочного свечения над Канадой

Физики долго не могут дать внятного объяснения явлениям, которые уже 10 лет появляются над Канадой.

Свечение получило название "Стив". Фото: RYAN SAULT

Физики долго не могут дать внятного объяснения явлениям, которые уже 10 лет появляются над Канадой. Их механизм появления принципиально отличается от полярных сияний, поэтому им даже дали другое название – "Стив".

Необъяснимое свечение в виде длинных розовых полос возникает в верхних слоях атмосферы длиной до 1000 километров. Вероятно, что свечение такого типа так же, как и полярное сияние, вызвано процессами в ионосфере Земли, но оно не сопровождается сильным увеличением потока заряженных частиц. Такое предположение сделано исследователями из Университета Калгари в Канаде, опубликованное в Geophysical Research Letters.

"Стив" на фоне Млечного пути NASA Goddard Space Flight Center

"На текущий момент, мы крайне мало знаем об этом явлении. О нем хорошо известно фотографам, которые делают подробнейшие и завораживающие снимки свечения над Канадой, однако для ученых природа явления остается загадкой", – прокомментировал автор исследования "Стива" физик Беатрис Гальярдо-Лакур.

Обычно полярные сияния возникают, когда заряженные частицы от Солнца сталкиваются с магнитным полем Земли, создавая потрясающее световое представление в ионосфере. Однако спутник NOAA POES-17, не обнаружил каких-либо заряженных частиц в верхней атмосфере Земли, когда проявлялся "Стив".

Стив в канадской провинции Альберта Wikimedia

Следующим шагом для исследователей является выяснение того, ответствен ли "Стив" за потоки быстрых ионов в ионосфере, или если он вырабатывается в более высоких слоях атмосферы, может быть даже в магнитосфере.

Напомним, что ранее в океане обнаружили необычные дымовые кольца, а также ученые сделали сенсационное открытие о возрасте жизни на Земле.