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Барицентр Солнечной системы установлен с точностью до 100 метров

Сегодня, 13:42

Исследователи установили место барицентра Солнечной системы, где находится уравновешивание массы

Несмотря на то что все объекты нашей Солнечной системы находятся в невесомости, как и все во Вселенной, они гравитационно связаны притяжением Солнца и оказывают собственное влияние на звезду. Последнее выражается в небольшом смещении относительно барицентра (общего центра масс). Барицентром, или центром масс Солнечной системы, называется точка, где уравновешиваются массы самого Солнца, всех планет, спутников и астероидов.

Как сообщает ScienceAlert, команда астрономов из обсерватории NANOGrav решила найти этот самый гравитационный центр. Современные расчеты позволили создать симуляцию Солнечной системы, в результате которой был обнаружен центр масс, причем с беспрецедентной точностью до 100 метров. А установить точный барицентр помогли объекты вне нашей Солнечной системы – пульсары.

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Особенность нейтронных звезд в том, что они вращаются невероятно быстро – несколько сотен, даже тысяч оборотов за секунду, испуская пучки электромагнитного излучения со своих полюсов. Если они ориентированы правильно, эти лучи проносятся мимо Земли, как очень быстрый космический маяк, создавая регулярный импульсный сигнал. Сигналы от пульсаров могут использоваться как эталоны времени, ориентиры для спутников, а также для исследования межзвездной среды.

Исследователи отметили, что ошибки в расчете положения Земли относительно барицентра Солнечной системы могут повлиять на измерения синхронизации пульсаров, что, в свою очередь, может повлиять на поиски низкочастотных гравитационных волн. Оказалось, что барицентр находится не в центре Солнца, как можно было бы предположить, а ближе к поверхности звезды. Это связано с большой массой Юпитера. Проект NANOGrav собирает данные в течение 15 лет, а Юпитер совершает полный оборот вокруг Солнца за 12 лет.

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Внеся корректировки в модель, исследователи получили центр масс Солнечной системы с точностью до 100 метров. По словам авторов, это сопоставимо с толщиной человеческого волоса на футбольном поле. Исследователи считают, что благодаря их результатам астрономы смогут обнаружить первые сверхдолгие всплески гравитационных волн от слияния сверхмассивных черных дыр в далеких галактиках.

Напомним, что ранее физики открыли новый вид элементарных частиц. Также на днях к Земле приблизится "великая комета" Neowise.

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Источник: Science Alert
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