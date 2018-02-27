Ученые обнаружили загадочных существ на вершине Эвереста

Вчера, 19:00

Ученые утверждают, что есть живые существа, для которых Эверест является настоящим домом

Даже там кто-то живет. Фото: pixabay
Даже там кто-то живет. Фото: pixabay

Покорение Эвереста является самой главной целью заядлых альпинистов, но вершина поддается далеко не всем. Однако ученые утверждают, что есть живые существа, для которых Эверест является настоящим домом.

Ученые из США выяснили, что самыми большими любителями природных небоскребов являются гималайские пауки. Этот вид членистоногих прячется в укромных уголках и трещинах Эвереста, что делает их одних из самых высокоживущих созданий на Земле. Альпинисты находили их даже на запредельной высоте в 6700 метров. Эти представители членистоногих способны питаться практически всем, что способно долететь так высоко.

Исследователи утверждают, что выше 7 000 метров уже не может никто обитать, так как дальше уже начинается "зона смерти". В ней нельзя находиться долго и организм не способен восстановиться на такой высоте. По этой причине гималайские пауки живут на самой большой высоте в мире.

Напомним, ранее ученые заявили, что мы — последнее поколение Homosapiens,

Также сообщалось, что в Иерусалиме нашли доказательство существования библейского пророка

О том, какое невероятное существо выловили португальские ученые, смотрите на видео ниже:
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Источник:

u-news

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