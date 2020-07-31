Ученые ошиблись с возрастом Вселенной – она моложе на 1,2 млрд лет

Ученые могут пересмотреть время Большого взрыва из-за сужения возраста Вселенной до 12,6 миллиарда лет

До сих пор научное сообщество сходилось во мнении с тем, что Вселенная возникла после Большого взрыва примерно 13,8 миллиарда лет назад. Однако новое исследование, опубликованное в Astronomical Journal, поставило под сомнение эту цифру. Ученые из Университета Орегона, США, пришли к выводу, что Вселенная может быть на 1,2 миллиарда лет моложе, чем считалось ранее.

Измерение возраста Вселенной было произведено при помощи расчетов, которые помогли вычислить скорость расширения Вселенной. Мера, известная как постоянная Хаббла и названная в честь американского астронома Эдвина Хаббла, может быть использована, чтобы посмотреть, как далеко продвинулись галактики после Большого взрыва.

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Прежние расчеты оценили возраст Вселенной путем измерения космического микроволнового фона – излучения, которое, как считается, осталось после Большого взрыва. Однако, по словам физика Орегонского университета Джима Шомберта, разные методы часто приводят к совершенно разным выводам. Расхождения колеблются от 12 до 14,5 миллиарда лет. Данные, собранные зондом Уилкинсона для микроволновой анизотропии, показали, что возраст Вселенной составляет около 13,77 миллиарда лет – эта цифра была широко принята как стандартный возраст Вселенной.

Профессор Шомберт и его коллеги использовали новый подход к проблеме, настроив инструмент для измерения расстояний, названный барионным соотношением Талли-Фишера. Затем ученые взяли расстояние 50 галактик, частично определенное космическим телескопом NASA "Спитцер", и использовали данные для определения расстояний для еще 95 галактик. По мнению профессора Шомберта, новый подход лучше учитывает массу и кривую вращения галактик.

Известная диаграмма, показывающая эволюцию Вселенной длинною в 13,77 млрд лет Фото: Wikipedia

Затем ученые установили постоянную Хаббла на уровне 75,1 км/с на мегапарсек с неопределенностью 2,3. Парсек – это единица длины, равная примерно 31 триллиону километров, или 3,3 светового года. Точное значение постоянной Хаббла в последние годы горячо обсуждается. Оценки варьировались от 73,4 км/с Мпк до 67,4 км/с Мпк только за последние четыре года.

Профессор Шомберт и его команда исключили все значения постоянных Хаббла ниже 95-процентной достоверности. За последние 50 лет традиционные методы измерения опирались на значение 75 км/с Мпк. Более поздние исследования, основанные на космическом микроволновом фоновом излучении, основывались на значениях 67 км/с Мпк. Таким образом, по мнению профессора Шомберта, возраст Вселенной может быть немного моложе и составлять 12,6 миллиарда лет.

Напомним, что ранее космический аппарат "Вояджер-2" изучил межзвездное пространство: увиденное ошеломляет. Также недавние исследования странной черной дыры подтвердили идеи Альберта Эйнштейна.

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