Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ученые ошиблись с возрастом Вселенной – она моложе на 1,2 млрд лет

Сегодня, 07:55

Ученые могут пересмотреть время Большого взрыва из-за сужения возраста Вселенной до 12,6 миллиарда лет

До сих пор научное сообщество сходилось во мнении с тем, что Вселенная возникла после Большого взрыва примерно 13,8 миллиарда лет назад. Однако новое исследование, опубликованное в Astronomical Journal, поставило под сомнение эту цифру. Ученые из Университета Орегона, США, пришли к выводу, что Вселенная может быть на 1,2 миллиарда лет моложе, чем считалось ранее.

Измерение возраста Вселенной было произведено при помощи расчетов, которые помогли вычислить скорость расширения Вселенной. Мера, известная как постоянная Хаббла и названная в честь американского астронома Эдвина Хаббла, может быть использована, чтобы посмотреть, как далеко продвинулись галактики после Большого взрыва.

Смотрите также в сюжете о том, как хорошо украинцы знают основы физики:

Прежние расчеты оценили возраст Вселенной путем измерения космического микроволнового фона – излучения, которое, как считается, осталось после Большого взрыва. Однако, по словам физика Орегонского университета Джима Шомберта, разные методы часто приводят к совершенно разным выводам. Расхождения колеблются от 12 до 14,5 миллиарда лет. Данные, собранные зондом Уилкинсона для микроволновой анизотропии, показали, что возраст Вселенной составляет около 13,77 миллиарда лет – эта цифра была широко принята как стандартный возраст Вселенной.

Профессор Шомберт и его коллеги использовали новый подход к проблеме, настроив инструмент для измерения расстояний, названный барионным соотношением Талли-Фишера. Затем ученые взяли расстояние 50 галактик, частично определенное космическим телескопом NASA "Спитцер", и использовали данные для определения расстояний для еще 95 галактик. По мнению профессора Шомберта, новый подход лучше учитывает массу и кривую вращения галактик.

Известная диаграмма, показывающая эволюцию Вселенной длинною в 13,77 млрд лет
Известная диаграмма, показывающая эволюцию Вселенной длинною в 13,77 млрд лет
Фото: Wikipedia

Затем ученые установили постоянную Хаббла на уровне 75,1 км/с на мегапарсек с неопределенностью 2,3. Парсек – это единица длины, равная примерно 31 триллиону километров, или 3,3 светового года. Точное значение постоянной Хаббла в последние годы горячо обсуждается. Оценки варьировались от 73,4 км/с Мпк до 67,4 км/с Мпк только за последние четыре года.

Профессор Шомберт и его команда исключили все значения постоянных Хаббла ниже 95-процентной достоверности. За последние 50 лет традиционные методы измерения опирались на значение 75 км/с Мпк. Более поздние исследования, основанные на космическом микроволновом фоновом излучении, основывались на значениях 67 км/с Мпк. Таким образом, по мнению профессора Шомберта, возраст Вселенной может быть немного моложе и составлять 12,6 миллиарда лет.

Напомним, что ранее космический аппарат "Вояджер-2" изучил межзвездное пространство: увиденное ошеломляет. Также недавние исследования странной черной дыры подтвердили идеи Альберта Эйнштейна.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Кто живет дольше – пессимисты, оптимисты или реалисты: неожиданный вывод ученых Шансы на выживание человечества ученые оценили в 10% Пентагон признал НЛО внеземными объектами Ученые заметили на Солнце загадочный объект в виде черного квадрата: что это такое, фото
наука космос ученые возраст вселенная хаббл
Источник: The Astrophysical Journal
Реклама

Новости партнеров

Оставшаяся без волос Заворотнюк осмелилась показать, как выглядит
Оставшаяся без волос Заворотнюк осмелилась показать, как выглядит
Легендарный повар раскрыл секрет восхитительного пюре
Легендарный повар раскрыл секрет восхитительного пюре
Звезды, которые вышли замуж по "залету": топ семейных фото
Звезды, которые вышли замуж по "залету": топ семейных фото
Пугачева показала новую прическу, не узнал бы даже Галкин
Пугачева показала новую прическу, не узнал бы даже Галкин

Популярные статьи

Вчера, 17:48Travel

Отдых в Затоке: преимущества украинского черноморского курорта

Вчера, 16:08Шоу-бизнес

Арнольду Шварценеггеру – 73: интересные факты из биографии и правила жизни "железного Арни"

Вчера, 14:11Шоу-бизнес

День дружбы-2020: ТОП-7 звездных подружек

Вчера, 10:00Events

День ангела Марины-2020: лучшие поздравления, открытки, картинки и стихи

Вчера, 09:27Events

День дружбы-2020: яркие открытки, стихи и поздравления

Вчера, 05:55Fun

24-летний мужчина "увидел себя" на снимке столетней давности

Вчера, 05:02Психология

Гороскоп на сегодня 30 июля: Стрельцам нужно выделить приоритеты, а Козерогам – качественно отдохнуть

29 июляEvents

Ильин день-2020: почему нельзя купаться, запреты и обряды

29 июляTravel

В какие страны украинцы смогут полететь летом 2020 года

29 июляFun

Реакция матери на беременность дочери-школьницы стала хитом в Сети: видео

29 июляТехно

Пентагон признал НЛО внеземными объектами

29 июляПсихология

Гороскоп на сегодня 29 июля: Весам можно планировать важные дела, а Скорпиону – держать себя в руках

28 июляСмотрите на OLL.TV

ТОП-5 потрясающих мультфильмов, от которых ваши дети будут в восторге

28 июляFun

Кто счастливее – одинокие люди или те, кто в паре: неожиданный вывод ученых

28 июляШоу-бизнес

Джамала показала фото из отпуска в Турции и пожаловалась на материнство

28 июляEvents

Именины Владимира 28 июля: поздравления с Днем ангела в картинках, стихах и прозе

Новости партнеров

Онкохворого сина Віктора Павлика перевели в хоспіс
Онкохворого сина Віктора Павлика перевели в хоспіс
У Марички Падалко выпал зуб в прямом эфире
У Марички Падалко выпал зуб в прямом эфире
Квитко опубликовала горячий снимок своей подруги
Квитко опубликовала горячий снимок своей подруги
Звезда "Евровидения" Кончита Вурс показала свою новую внешность
Звезда "Евровидения" Кончита Вурс показала свою новую внешность
Русская Кардашьян дерзко пошалила на улице
Русская Кардашьян дерзко пошалила на улице
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Маркл окончательно разругалась с Миддлтон, всплыли новые детали
Маркл окончательно разругалась с Миддлтон, всплыли новые детали
Переможниця "Холостяка-10" розсекретила нового коханого
Переможниця "Холостяка-10" розсекретила нового коханого

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять