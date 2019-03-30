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Ученые поймали свет на скорости 10 миллиардов кадров: видео

Скорость света в замедленной съемке выглядит словно кадры из научно-фантастического фильма

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:34
Калифорнийский технологический институт помог блогерам увидеть свет на скорости миллиарды кадров на секунду
Калифорнийский технологический институт помог блогерам увидеть свет на скорости миллиарды кадров на секунду
Фото: Pixabay

Скорость света, как известно, составляет почти 300 тысяч км/с – это просто невообразимо быстро. Но как это на самом деле выглядит скорость света? На этот вопрос решили ответить блогеры из YouTube-канала The Slow Mo Guys в одном из эпизодов серии Planet Slow Mo.

Чтобы наглядно показать, насколько быстро движутся фотоны, ребята поехали в Калифорнийский технологический институт с видеокамерой, способной снимать со скоростью 10 триллионов кадров в секунду – иными словами, достаточно быстро, чтобы запечатлеть движение света.

В первом эксперименте пучок фотонов при помощи лазера запустили сквозь бутылку с водой. Рассеиваясь в жидкости, прохождение квантов света напоминало полет призрака. Во втором эксперименте фотон поймали в специальную "ловушку для света" – светоотражающую среду, куда фотон может залететь, но не может вылететь, постоянно отталкиваясь от стенок ловушки. Затем демонстрировалось освещение фигурок, съемка фотонов в этом случае производилась со скоростью в 500 миллионов кадров на секунду.

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В последнем эксперименте на скорости в 10 миллиардов кадров на секунду (предел возможностей оборудования) ученый показал захват пучка фотонов, которые проходили через призму. Этот момент очень впечатлил блогеров – это выглядело словно кадры из научно-фантастического фильма. Причем полет света занял несколько пикосекунд.

Смотрите также в сюжете о том, какие звезды боятся солнечного света:

Напомним, что ранее ученые нашли объяснение феномену, почему время летит быстро. А недавно ученые взвесили целую галактику.

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Источник: Mashable
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