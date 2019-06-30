Ученые поймали таинственный сигнал из глубин Вселенной

Необъяснимое "послание" породило одно из мощных космических явлений

Cигнал представляет собой "быстрый радиовсплеск" Фото: Unsplash

Австралийский радиоинтерферометр АСКАП, состоящий из 36 антенн, получил мощный радиосигнал, находящийся далеко за пределами Солнечной системы. При локализации сигнала выяснилось, что "прилетел" к нам из далекой галактики со сложным научным названием DES J214425.25-405400.81, находящейся в 4 миллионах световых лет. Особенность сигнала в том, что он был услышан всего один раз и более не повторялся, сообщает Sciencemag.

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Ученые начали изучать полученную весточку из глубин Вселенной. Выяснилось, что сигнал представляет собой "быстрый радиовсплеск" – это очень мощные выбросы энергии, за секунду которых выбрасывается столько, сколько Солнце испускает за 10 тысяч лет.

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При изучении послания исследователям удалось не только обнаружить галактику, которая стала источником сигнала, но и сузить круг поиска до конкретного места в самой галактике — в 13 000 световых лет от центра галактики.

По словам астрономов, вероятно, что это "послание" породило одно из мощных космических явлений: разрушение огромной звезды или черная дыра, которая засосала звезду и разорвала ее на части.

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Ученые также не исключают, что это могди быть послания инопланетян, но большинство исследователей не поддерживает эту версию. Они полагают, что во Вселенной предостаточно мощных и необычных событий, способных отправить нам подобное послание.

Напомним, что ранее во Вселенной зафиксировали странный повторяющийся сигнал. В то же время в Солнечной системе заметили загадочный феномен.

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